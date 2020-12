Две женщины-политика стали угрозой для Эрдогана и его партии

Санкции США могут вывести Турцию из НАТО, Эрдоган станет одним из пяти первых лидеров, с которыми встретится Байден, почему Германия не желает вводить эмбарго на поставки оружия Анкаре. Редакция Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турции.

Турция и Ирак договорились продолжить сотрудничество в борьбе с экстремистскими организациями, включая Рабочую партию Курдистана (РПК). Об этом 24 декабря заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции после встречи с иракским премьер-министром Мустафой аль-Казими.

Агентство Bloomberg 22 декабря выпустило статью, в которой говорится, что лидер «Хорошей партии» Мерал Акшенер и глава штаба «Республиканской народной партии» (РНП) в Стамбуле Джанан Кафтанджиоглу — две женщины с противоположными политическими взглядами — «представляют беспрецедентную двойную угрозу» для президента Турции и правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР).

В материале утверждается, что Акшенер «сохраняет сильные националистические взгляды, которые делают ее сложной мишенью» для союза ПСР и «Партии националистического движения» (ПНД). Поэтому лидер ПНД Девлет Бахчели недавно приглашал ее присоединиться к правящей коалиции. Акшенер отклонила предложение, заявив, что не согласится «даже если они приставят пистолет к моей голове».

С другой стороны, Кафтанджиоглу, по мнению Bloomberg, является легкой мишенью для Эрдогана и провластных средств массовой информации.

Кафтанджиоглу считается человеком, стоящим за победой РНП на муниципальных выборах в Стамбуле в прошлом году, которая положила конец 25-летнему правлению ПСР и ее предшественницы «Партии благоденствия» (Refah partisi) в мегаполисе.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) во вторник, 22 декабря, призвал Турцию немедленно освободить курдского политика Селахаттина Демирташа. Суд заявил, что задержание бывшего сопредседателя «Партии демократии народов» (ПДН) было совершено с целью ограничения плюрализма мнений и политических дисскусий в стране.

Демирташа арестовали 4 ноября 2016 года по обвинению в терроризме. Известный курдский политик остается за решеткой, несмотря на несколько постановлений о его освобождении как турецких судов, так и ЕСПЧ. Эрдоган, в свою очередь, сообщил, что заявления ЕСПЧ не имеют значения для Анкары.

Реакция Анкары на пандемию COVID-19 показывает, что Турция является самой щедрой страной в мире, заявил председатель парламента страны Мустафа Шентоп.

По словам Шентопа, с начала пандемии Турция оказала помощь почти 160 странам и 9 международным организациям.

Недавние санкции США в отношении Турции могут повлиять на экономическую стабильность страны с учетом ослабления ее валюты, говорится в новом докладе Исследовательской службой Конгресса США (CRS) от 16 декабря. В отчете обсуждается возможное воздействие на Турцию, если ограничения, предусмотренные законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), будут использоваться для ограничения потока иностранного капитала, необходимого для покрытия госдолга.

На прошлой неделе Вашингтон ввел против Анкары санкции CAATSA, включая запрет на выдачу определенных экспортных лицензий США на некоторые товары и технологии военного назначения, а также визовые ограничения для четырех должностных лиц агентства оборонных закупок Турции.

Despite our warnings, Turkey moved ahead with its purchase and testing of the S-400 system from Russia. Today’s sanctions on Turkey's SSB demonstrates the U.S. will fully implement #CAATSA . We will not tolerate significant transactions with Russia's defense sector.

Раскол альянса НАТО возможен в результате введения со стороны США санкций против Турции за покупку у России ЗРС С-400. Об этом заявил аналитик по вопросам обороны Алекс Гатопулос в статье для катарской Al Jazeera.

В ответ на санкции официальный представитель президента Турции Ибрагим Калин заявил, что Анкара готова работать с другими странами для снабжения своей оборонной промышленности.

Sanctions against Turkey and the narrow agenda behind them are counterproductive and will have the reverse effect. They will not change Turkey’s resolve to develop its own defense industry capacities, diversify its sources, decrease dependency and increase self-sufficiency.