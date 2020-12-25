Две женщины-политика стали угрозой для Эрдогана и его партии

Санкции США могут вывести Турцию из НАТО, Эрдоган станет одним из пяти первых лидеров, с которыми встретится Байден, почему Германия не желает вводить эмбарго на поставки оружия Анкаре. Редакция Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турции.

Премьер-министр Ирака посетил Анкару

Турция и Ирак договорились продолжить сотрудничество в борьбе с экстремистскими организациями, включая Рабочую партию Курдистана (РПК). Об этом 24 декабря заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции после встречи с иракским премьер-министром Мустафой аль-Казими.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, Beştepe'de bir araya geldi. Görüşme sonrası yapılan açıklamalarda iki lider de teröre karşı beraber hareket edileceğini söyledihttps://t.co/bS60cwishx pic.twitter.com/xZKYfBj8b5 — KararHaber (@KararHaber) December 17, 2020

Беспрецедентная угроза для Эрдогана и его партии

Агентство Bloomberg 22 декабря выпустило статью, в которой говорится, что лидер «Хорошей партии» Мерал Акшенер и глава штаба «Республиканской народной партии» (РНП) в Стамбуле Джанан Кафтанджиоглу — две женщины с противоположными политическими взглядами — «представляют беспрецедентную двойную угрозу» для президента Турции и правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР).

В материале утверждается, что Акшенер «сохраняет сильные националистические взгляды, которые делают ее сложной мишенью» для союза ПСР и «Партии националистического движения» (ПНД). Поэтому лидер ПНД Девлет Бахчели недавно приглашал ее присоединиться к правящей коалиции. Акшенер отклонила предложение, заявив, что не согласится «даже если они приставят пистолет к моей голове».

С другой стороны, Кафтанджиоглу, по мнению Bloomberg, является легкой мишенью для Эрдогана и провластных средств массовой информации.

«Сторонники Кафтанджиоглу говорят, что жестокость нападок в ее адрес демонстрирует степень, в которой Эрдоган и его союзники опасаются Джанан и ее способности добиться успеха для РНП», — говорится в статье.

Кафтанджиоглу считается человеком, стоящим за победой РНП на муниципальных выборах в Стамбуле в прошлом году, которая положила конец 25-летнему правлению ПСР и ее предшественницы «Партии благоденствия» (Refah partisi) в мегаполисе.

Bloomberg'den dikkat çeken makale: Akşener ile Kaftancıoğlu, Erdoğan ve partisi için eşi benzeri görülmemiş bir ikili olduhttps://t.co/sLaU2rfxdV pic.twitter.com/sLXxdsnLUa — T24 (@t24comtr) December 22, 2020

ЕСПЧ призвал Турцию освободить Селахаттина Демирташа

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) во вторник, 22 декабря, призвал Турцию немедленно освободить курдского политика Селахаттина Демирташа. Суд заявил, что задержание бывшего сопредседателя «Партии демократии народов» (ПДН) было совершено с целью ограничения плюрализма мнений и политических дисскусий в стране.

Демирташа арестовали 4 ноября 2016 года по обвинению в терроризме. Известный курдский политик остается за решеткой, несмотря на несколько постановлений о его освобождении как турецких судов, так и ЕСПЧ. Эрдоган, в свою очередь, сообщил, что заявления ЕСПЧ не имеют значения для Анкары.

HRW: AİHM Demirtaş'ın derhal serbest bırakılmasını zorunlu kıldı https://t.co/VCOvifI3v6 pic.twitter.com/gWCHMc4kii — Demokrat Haber (@DemokratHaber) December 24, 2020

Самая щедрая страна в мире

Реакция Анкары на пандемию COVID-19 показывает, что Турция является самой щедрой страной в мире, заявил председатель парламента страны Мустафа Шентоп.

«Возможно, мы не самая богатая страна на планете, но мы гордимся тем, что являемся самой щедрой страной в мире», — сказал он.

По словам Шентопа, с начала пандемии Турция оказала помощь почти 160 странам и 9 международным организациям.

Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya (MIKTA) olarak 6. Parlamento Başkanları Toplantısı’nı, bizim saatimizle sabah 7’de gerçekleştirdik. Çok verimli, geleceğe yönelik önemli değerlendirmeler yaptığımız bir toplantı oldu. pic.twitter.com/AxPtvw6Jse — Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) December 17, 2020

Конгресс США прочит трудности в экономике Турции

Недавние санкции США в отношении Турции могут повлиять на экономическую стабильность страны с учетом ослабления ее валюты, говорится в новом докладе Исследовательской службой Конгресса США (CRS) от 16 декабря. В отчете обсуждается возможное воздействие на Турцию, если ограничения, предусмотренные законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), будут использоваться для ограничения потока иностранного капитала, необходимого для покрытия госдолга.

На прошлой неделе Вашингтон ввел против Анкары санкции CAATSA, включая запрет на выдачу определенных экспортных лицензий США на некоторые товары и технологии военного назначения, а также визовые ограничения для четырех должностных лиц агентства оборонных закупок Турции.

Despite our warnings, Turkey moved ahead with its purchase and testing of the S-400 system from Russia. Today’s sanctions on Turkey's SSB demonstrates the U.S. will fully implement #CAATSA. We will not tolerate significant transactions with Russia's defense sector. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 14, 2020

Санкции США могут вывести Турцию из НАТО

Раскол альянса НАТО возможен в результате введения со стороны США санкций против Турции за покупку у России ЗРС С-400. Об этом заявил аналитик по вопросам обороны Алекс Гатопулос в статье для катарской Al Jazeera.

«Недавнее решение о введении санкций в отношении ведущих представителей оборонной промышленности Турции указывает на то, что трещина в дипломатических отношениях теперь может стать разломом, поскольку стратегические потребности Анкары расходятся с потребностями Вашингтона», — пишет он.

В ответ на санкции официальный представитель президента Турции Ибрагим Калин заявил, что Анкара готова работать с другими странами для снабжения своей оборонной промышленности.

Sanctions against Turkey and the narrow agenda behind them are counterproductive and will have the reverse effect. They will not change Turkey’s resolve to develop its own defense industry capacities, diversify its sources, decrease dependency and increase self-sufficiency. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) December 15, 2020

«В связи с резким усилением разногласий между Вашингтоном и Анкарой, теперь существует возможность выхода Турции из НАТО», — считает Гатопулос.

Встреча Эрдогана с Байденом

Встреча с Эрдоганом, вероятно, будет приоритетной для избранного президента США Джо Байдена, считатет обозреватель газеты Sabah Окан Мудеррисоглу.

«Более того, не будет сюрпризом, если Турция войдет в число первых пяти стран, которые Байден посетит после вступления в должность», — пишет он.

С другой стороны, специалисты ожидают, что Эрдоган столкнется с более жесткой реакцией со стороны Байдена по вопросам, которые не удалось решить Дональду Трампу. Особенно по таким вопросам как покупка Анкарой С-400 и спор с Грецией и Кипром по поводу поисков природного газа в восточном Средиземноморье.

AB-ABD ekseninde pozitif ajanda... Ve 5. Kol Faaliyeti! https://t.co/QqhJTmcav0 — Ersin Çelik (@ersincelik_63) December 22, 2020

Жестокое обращение с заключенными в Диярбакыре

В понедельник, 21 декабря, Amnesty International призвала министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля начать расследование жестокого обращения с заключенными в провинции Диярбакыр, большинство которых составляют курды.

Правозащитная организация обратилась с этим запросом после дела Мехмета Сиддика Меше, который содержался в тюрьме Диярбакыр по обвинению в мошенничестве. По его словам, 1 декабря он подвергался пыткам со стороны охранников. Меше рассказал, что в течении 40 минут четверо полицейских избивали его деревянными дубинками. Его дело расследовалось прокуратурой, но было закрыто на основании заключения тюремного врача от 9 декабря.

Amnesty International также обвинила Турцию в невыполнении надлежащей работы по предотвращению пыток и наказанию виновных, несмотря на внутренние и международные законы.

«Проблема безопасности» Турции

Эрдоган стал проблемой для безопасности Турции после того, как превратился из независимого лидера в фигуру, контролируемую Соединенными Штатами. Об этом заявил лидер оппозиционной «Партии будущего» Ахмет Давутоглу.

«Эрдоган больше не тот человек, который когда-то привлекал внимание всего мира высказываниями "one minute"», — сказал он.

Бывший премьер-министр от ПСР Давутоглу также добавил, что Эрдоган «посредством угроз в отношении его активов и ряда досье на него», находится под контролем Вашингтона.

O eskiden “one minute” dediği zaman dünyanın dikkatini çeken Tayyip Erdoğan yok.



“Bu can bu tendeyken bu rahibi vermem” dedikten birkaç ay sonra rahibi veren Tayyip Erdoğan var. pic.twitter.com/Z246rf65C4 — Gelecek Partisi (@GelecekPartiTR) December 23, 2020

Германия против эмбарго на поставки оружия Турции

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что ФРГ не предпочитает вводить эмбарго на поставки оружия члену НАТО — Турции.

«Я не думаю, что со стратегической точки зрения это правильный путь», — сказал он в интервью немецкому агентству печати DPA.

Глава МИД Гремании считает, что ограничение поставок вооружения Турции направит ее к другим поставщикам, и привел в пример покупку Анкарой российских ЗРС С-400.

27 лет тюрьмы за статью

Стамбульский суд 23 декабря приговорил турецкого журналиста Джана Дюндара к 27 годам и шести месяцам тюремного заключения по обвинению в «политическом и военном шпионаже» и «пособничестве террористической организации».

Дюндара, бывшего главного редактора ежедневной газеты «Джумхуриет», судили за статью о грузовиках, принадлежащих Турецкой разведывательной организации (MİT), которые перевозили оружие в Сирию. Журналист написал о том, что Анкара отправляет оружие сирийским террористам, и предоставил кадры с обыском грузовиков силами безопасности в южной турецкой провинции Адана.

Между тем, Дюндар, покинувший страну несколько лет назад, заявил, что благодаря решению суда теперь весь мир знает, как Турция поставляла оружие террористам в Сирии.

Can Dündar'a verilen 27 yıl 6 ay hapis cezasına Alman siyasilerden tepki



[Ahval News] https://t.co/W6wjZMRBiT pic.twitter.com/dycmQSrhrK — Ahval (@ahval_tr) December 24, 2020

Развертывание войск в Ливии и Афганистане

Парламент Турции во вторник, 22 декабря, одобрил законопроекты, которые еще на 18 месяцев продляют мандаты для размещения войск в Ливии и Афганистане. В то время как правящая «Партия справедливости и развития» и союзная «Партия националистического движения» поддержали предложения по продлению, оппозиционные партии, представленные в парламенте, проголосовали против.