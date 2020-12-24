Британская военно-морская база в Черном море на территории Украины — это мишень

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что британцы не будут строить на территории Украины в Азовском и Черном морях полноценные военно-морские базы, поскольку это нерационально и опасно для них же.

«Украина с помощью Зеленского готова залезть под юбку что США, что Великобритании, лишь бы больше нагадить России. Строительство базы звучит очень громко. Во-первых, в Великобритании издревле очень умные моряки, и они прекрасно понимают, что строить военную базу в Азовском море, средняя глубина которого 8,5–10 метров, где серьезный военный корабль будет ползать брюхом, это не серьезно. Может, построит Великобритания в Азовском море парочку причалов для патрульных катеров. Киев этому будет аплодировать, потому что подобные пакости будут раздражать Россию», — заявил Виктор Баранец в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Существует ли военная угроза для Крыма? Может ли Украина напасть?»

То же касается Черного моря, где любой военный объект, считает военный обозреватель, будет легкой целью для поражения противником. К тому же здесь активно развивают свое присутствие военные США.

«Что касается Черного моря, то там уже примостились американцы, по-моему, в славном городе Очакове. Они строят пункт оперативного управления, кстати, под видом учебного центра. Американцы обещают построить там два военно-морских объекта. Речь о базах пока не идет», — рассказал Виктор Баранец.

Целесообразность строительства полноценных военных баз в этом регионе Баранец считает нулевой.

«Американская и британская военно-морские базы что на Азовском, что на Черном морях — это цель, которую может уничтожить ребенок на расстоянии двух метров. Они ничего, кроме политической символики, не несут. Нужно учитывать, что Украина сейчас готова пойти на слом собственной конституции, которая запрещает иметь на своей территории крупные иностранные военные формирования. Собственно, Киев давно в противостоянии с Россией наплевал на это положение. И все разговоры о строительстве баз — это продолжение лютой ненависти нынешних украинский властей к Москве», — считает Виктор Баранец.

Не даст никакой рациональной пользы строительство военных баз и Киеву, считает эксперт.