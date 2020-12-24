Сергей Колбин: Украинские бред и глупость нам надоели

В последнее время было много угрожающих заявлений со стороны украинских властей и активистов: поступали призывы взорвать Крымский мост и устроить России Перл-Харбор, а Зеленский сообщил о строительстве двух военно-морских баз в Черном море. Об отношении России к украинским провокациям, а также о возможных последствиях для террористов рассказал сенатор от Севастополя Сергей Колбин в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Человек должен серьезно задумываться о последствиях, проводя какие-то провокации на границе Крымского полуострова и Украины. У наших правоохранителей будет возможность задержать его в других странах, с которыми у нас подписаны определенные соглашения. Поэтому, если горячие головы рискнут потягаться с одним из сильнейших государств мира и с одним из сильнейших президентов, то правоохранительные органы отреагируют и дадут понять, что не стоит этого делать», — подчеркнул Сергей Колбин.

Сенатор также сообщил, что крымчане уже особо не вникают в происходящие на Украине события, а лишь изредка наблюдают за тем, что происходит у соседей, «ради праздного любопытства».

«Мы уже давно не воспринимаем все эти угрозы всерьез, потому что глупость и бред, которые звучат с той стороны, нам поднадоели», — объяснил эксперт.

По словам Сергея Колбина, Россия переключилась на более серьезные темы — на благоустройство Севастополя и развитие экономики Крыма. А поскольку Крым защищен со всех сторон, сенатор полностью уверен в безопасности полуострова.