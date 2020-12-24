Баранец: Второй военной базы РФ в Армении не будет

Санкт-Петербург, 24 декабря. Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что утверждения армянской оппозиции о строительства второй военной базы РФ в Армении не имеют под собой никаких оснований.

Во-первых, отметил Баранец, вопрос размещения второй российской военной базы может решаться только на официальном, а не факультативном уровне с участием какой-то оппозиции.

«Строительство военной базы — это очень сложный вопрос. И здесь многое зависит от официального решения не оппозиции армянской, а официальных властей Армении. Мало ли чего хочет армянская оппозиция. Армянская оппозиция хочет снять [премьер-министра страны Никола] Пашиняна, которого считает предателем», — заявил военный обозреватель в эфире медиацентра «Патриот».

Во-вторых, строительство второй военной базы РФ, считает он, может окончательно испортить отношения России и Азербайджана.

«Вы прекрасно понимаете: если появится вторая военная база РФ в такой маленькой республике, как Армении, — это, конечно, не вызовет аплодисментов в соседнем Азербайджане. Тогда получается, что Россия своей второй базой будет усугублять и без того непростые отношения с Азербайджаном. Этого бы не хотелось», — пояснил Виктор Баранец.

По мнению военного обозревателя, у России много более важных внутренних забот, чем вражда на Кавказе двух бывших братских народов.