В Томске запустили онлайн запись на вакцинацию от COVID-19

Томск, 24 декабря. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин объявил о запуске предварительной онлайн записи на вакцинацию от коронавирусной инфекции, об этом сообщает пресс-служба администрации Томской области.

«Я принял решение, что сегодня мы запускаем онлайн сервис для записи на вакцинацию. Люди в возрасте от 18 до 60 лет смогут бесплатно поставить прививку от коронавируса, нужно лишь оставить заявку», — сказал губернатор.

Сергей Жвачкин отметил, что регион полностью готов в масштабной вакцинации всех групп населения. Также в ближайшее время будет расширен возрастной диапазон для проведения вакцинации.

Корреспондент ФАН поинтересовался в департаменте здравоохранения о количестве доз вакцины, прибывшей в регион.

«Томская область получила вакцину «Спутник-V» от COVID-19 на 1000 доз для вакцинации медицинских работников. 15 декабря в регион поступили дополнительные 600 доз вакцины от СOVID-19 для вакцинации сотрудников сферы образования», — сообщили ФАН в департаменте здравоохранения Томской области.

В региональном департаменте здравоохранения пока не могут сказать о дате следующей поставки вакцины «Спутник-V».

Ранее ФАН сообщал, что в Томске проходила масштабная вакцинация от гриппа. Для этого в отделах МФЦ «Мои документы» открыли на несколько дней прививочные кабинеты.