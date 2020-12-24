Елена Панина: Своим желанием угодить США Германия испортит отношения с Россией

Представительство России при Организации Объединенных Наций проводило постпреда Германии Кристофа Хойсгена, покидающего Совет Безопасности 1 января 2021 года, словами Жванецкого: «Как жаль, что вы наконец-то уходите». И выразило надежду на то, что больше никто не будет в его стиле превращать заседания Совбеза в «пропагандистский цирк-шапито».

В июне 2018-го Генеральная ассамблея ООН избрала Германию непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2019–2020 годы. Как прогнозировали немецкие политологи, учитывая позиции Берлина, работа там вряд ли обойдется без столкновений с Россией, Китаем или США. Что, собственно, и происходило.

Однако под конец своего временного пребывания в Совбезе немецкая дипломатия превзошла саму себя: она решила разыграть против Москвы «карту Навального». Хойсген атаковал РФ по поводу и без. На заседаниях, где обсуждались ключевые вопросы мировой безопасности, он требовал рассмотреть публикации некоторых немецких изданий, где «берлинский пациент» рассказывал разные «сенсации» о своем якобы отравлении.

Очевидно, что постпред получил установку не мытьем, так катаньем спровоцировать российских коллег на какие-то громкие заявления, чтобы, извратив их, оспорить позиции Москвы по широкому кругу вопросов.

«Вдохновение», судя по всему, Германия черпала от избрания президентом Соединенных Штатов Джо Байдена, рассчитывая встроиться в фарватер новой американской внешней политики.

Высокопоставленные немецкие чиновники в последнее время выражали уверенность в том, что Вашингтон пойдет на перезагрузку трансатлантических отношений с Берлином, сделав последний своей опорой в Европейском союзе. Отсюда — попытки постпреда Хойсгена забежать, как говорится, вперед паровоза и показать американцам, что он свой.

Это опасная стратегия, прежде всего, для самой Германии, поскольку вряд ли США согласятся прикрывать ее интересы в геополитически важных регионах мира. Но вот отношения с Россией немецкая дипломатия может испортить надолго. А надо ли Берлину нарываться на это — с учетом необходимости осуществлять масштабные планы по развитию водородной энергетики, где без Москвы никак не обойтись?

Такое выданное авансом желание угодить Соединенным Штатам показывает, что Германия не отвечает критериям игрока высшей лиги мировой политики и, тем более, не заслуживает постоянного членства в Совете безопасности ООН, на что давно претендует.