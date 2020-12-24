Депутат Тутова назвала важнейшие события 2020 года в России

Москва, 24 декабря. Нынешний год запомнится россиянам переходом на удаленку, выпуском отечественной вакцины от коронавируса и выплатами на детей. Об этом ФАН заявила зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова.

«Жителям России 2020 год запомнится не только пандемией. Он запомнится также переходом на удаленку, постройкой инфекционных госпиталей, выпуском российской вакцины от COVID-19, работой социальных волонтеров. Выплаты на детей и повышение пособий по безработице жители страны запомнили как положительные моменты», — отметила собеседница ФАН, подводя итоги работы Госдумы в уходящем году.

По мнению Тутовой, в 2020 году Госдуме удалось принять все важные законы и привести региональное законодательство в соответствие с федеральным. Это стало возможным благодаря профессионализму депутатского корпуса и правильному взаимодействию с областным правительством и муниципальными властями, пояснила парламентарий.

«Депутаты работали в тесном контакте с исполнительной властью в регионах, стараясь оперативно откликаться на возникающие трудности или даже упреждать их», — сказала она.

Лариса Тутова обратила внимание, что нижняя палата парламента многое сделала для оказания помощи гражданам и бизнесу, а также для развития региональной экономики в период пандемии. Так, для пострадавших предприятий были снижены региональные налоги, введены мораторий на индексацию арендной платы и отсрочка аренды за использование госимущества, а также целевые субсидии и различные формы прямой финансовой поддержки.

«Много принятых законопроектов в этом году были направлены на создание условий, способствующих инновациям и созданию новых производств, — заметила Тутова. — Это особенно важно для увеличения поступлений в консолидированный бюджет любого региона, а следовательно, последующей поддержки муниципалитетов».

В условиях продолжающейся пандемии COVID-19 депутаты приняли бюджет на трехлетку и продолжали работу над реализацией поправок в Конституцию. Лариса Тутова напомнила, что парламентарии большую часть времени заседали в режиме онлайн, что создавало определенные сложности в принятии решений.

«Непросто в этом году подводить итоги и парламентской деятельности, и моей работы, как депутата, прежде всего с людьми, — сказала она. — На заседаниях Думы и комитетов, конечно, хотелось бы видеть очно всех участников процесса, особенно тех людей, которые заинтересованы в принятии того или иного закона. В том числе если есть какие-то особые мнения».

Безусловно, 2020 год запомнился россиянам и такими событиями, как 75-летие Победы, подчеркнула Тутова. По ее словам, несмотря на празднование 9 Мая в России в онлайн-формате, это не помешало Дню Победы стать одним из главных событий года в стране.