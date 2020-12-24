Сенатор Рязанский: 2020 год показал ясный приоритет соцполитики России

Российские власти в 2020 году приняли беспрецедентный пакет мер по поддержке населения, в том числе малоимущих семей, семей с детьми и пенсионеров. Первый зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике, сенатор Валерий Рязанский заявил ФАН, что 2020 год продемонстрировал ясный приоритет социальной политики России.

Приоритет России

Сенатор Рязанский подвел итоги работы российских властей в части социальной политики. Член Совфеда отметил, что в 2020 году сама обстановка подвигала всех к более тесной консолидации и гражданского общества, и органов власти вокруг социальной тематики.

«Объективные причины подтолкнули нас друг к дружке. В этой связи реакция государства на этот счет весьма адекватная, правильная с точки зрения реагирования на изменившуюся ситуацию», — отметил он.

Борьба с пандемией носит чрезвычайно оперативный характер и не всегда дает возможность заниматься плановой работой, подчеркнул Рязанский. Пандемия обострила вопросы сокращения рабочего времени, удаленки, занятости, оказания поддержки бизнесу, их решение было первоочередным со стороны государства.

«Что-то удалось решить лучше, что-то — менее успешно. Но это абсолютно ясная направленность приоритета социальной политики по части поддержки семей с детьми, поддержки людей старшей возрастной группы. Действительно, мы стали значительно больше уделять времени, внимания и материальных вложений в социальную сферу», — заявил сенатор.

Беда объединила

Рязанский подчеркнул, что трудности всегда мобилизуют и сплачивают людей. Меры поддержки со стороны государства были необходимы в сложившихся условиях.

«Было бы странно, если бы на пандемию мы ответили раздорами и склоками. Это абсолютно в духе нашей страны, в духе наших людей объединяться и проявлять самые лучше качества, об этом говорят и результаты работы волонтерских организаций. Это действительно характеризует состояние гражданского общества», — заключил Рязанский.

Что изменилось в 2020 году

В 2020 году изменения коснулись сразу семи выплат, которые положены семьям с детьми. В текущем году увеличился размер пособия по беременности и родам — минимальный предел был увеличен до 55 830 рублей, максимальный — до 322 191 рубля. Кроме того, в текущем году был увеличен размер единовременной выплаты при рождении ребенка. С 1 февраля 2020 года один из родителей получает 18 004 рубля. К тому же россияне могут получить ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, а также ежемесячную выплату на первого и второго ребенка.

Изменились также условия получения маткапитала и размер выплат. Теперь при рождении первого ребенка можно получить единовременную выплату в размере 466 617 рублей. Ребенок должен быть рожден или усыновлен в 2020 году. При рождении или усыновлении второго ребенка маткапитал составит 616 617 рублей. Если третий и последующий ребенок родился в 2020 году, но раньше семья не получала маткапитал, то размер выплат составит 616 617 рублей.

В 2020 году была принята программа льготной ипотеки, по которым государство частично субсидирует ставку. Также предпенсионеров освободили от налога на имущество за одну квартиру, комнату, дом, гараж или хозпостройку. Изменения произошли и в условиях начисления пособий безработным гражданам.