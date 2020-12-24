Депутат рассказал, союз каких стран для США — «удар серпом по одному месту»

С избранием нового президента США политологи и эксперты пытаются предугадать, какие еще антироссийские санкции могут поджидать нашу страну и под какими предлогами они могут быть введены. Депутат Государственной думы Российской Федерации Алексей Журавлев в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН рассказал, чего американцы боятся больше всего и за что Джо Байден готов «наказать» Россию.

«Наша либеральная общественность надеется, что политика при Байдене будет понятна и предсказуема. Но предсказуемость и ясность не сулит для нас ничего хорошего. Поэтому от демократов ничего положительного ожидать не надо», — заявил Алексей Журавлев.

Однако депутат Госдумы подчеркнул, Соединенным Штатам не стоит думать, что Россия сильно боится очередных санкций. Наша страна к ним уже привыкла и приспособилась, обратив минусы в плюсы.

«Аналитика, практика и жизнь показывают, что наша экономика не разорвана в клочья, как мечтал Обама. Наоборот, мы переходим на мобилизационную экономику. Другой вопрос — данное предложение о переходе экономики было озвучено восемь лет назад. Не слушали. Но сейчас Россия показывает в этом направлении большие успехи: и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в медицине. Причем в медицине мы впереди планеты всей, особенно в разработке вакцины. Поэтому мы можем противостоять американским санкциям», — отметил политик.

Алексей Журавлев также рассказал, чего сейчас американцы боятся больше всего и что может стать очередной причиной давления на Россию.

«Страшный сон американца — союз России и Германии. С экономическими договоренностями и проектами промышленного характера Российской Федерации и Германии наша страна начнет наращивать собственный потенциал серьезными темпами. Поэтому Америка делает все возможное, чтобы данный союз не состоялся. Это логично и понятно. Я думаю, у США нет другого выхода», — сообщил политик.

Эксперт отметил, экономический союз России и Германии выгоден всей Европе. По его словам, для Америки это «удар серпом по одному месту». Поэтому США делают абсурдные вещи, чтобы сорвать данный союз.