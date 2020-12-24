«Все, как в России – куры, петухи»: Алесей Панин показал свой день в Испании

Барселона, 24 декабря. Актер Алексей Панин в начале августа 2020 года переехал из России в Испанию. В европейском государстве актер смог получить вид на жительство.

На своем YouTube-канале звезда фильма «Жмурки» показал в одиннадцатиминутном видео свой обычный день в Испании. Выходя из дома со своим четвероногим другом Мотей (так зовут пса), отправляется на «Коньке-горбунке», так называет свою машину сам актер, в китайский магазин за переходником.

Панин в прекрасном настроении рассказал зрителям очевидные вещи про масочный режим.

«Ограничения есть, есть комендантский час — с 12 вечера до 6 утра нельзя выходить на улицу», — рассказал актер.

После чего, надев маску на подбородок, Панин зашел в магазин за пончиками, пивом и собачьем кормом.

Актер признался, что давно мечтал перебраться в Италию, но финансовое положение позволило только Торревьеху. В этом городе он часто встречает много необразованных русских, «как в Москве на Резанке», посетовал Панин.