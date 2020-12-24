Лавров проведет встречу с главой МИД ПНС Ливии

Москва, 24 декабря. Дипломат Мария Захарова анонсировала встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммедом ат-Тахером Сияла.

По ее словам, переговоры состоятся в Москве 30 декабря 2020 года. Во время беседы стороны обменяются мнениями о ситуации в североафриканской стране и соседних государствах.

Сергей Лавров и Мухаммед ат-Тахер Сияла также обсудят усилия по прекращению боевых действий в Ливии и продвижению политического диалога с акцентом на повышение роли России в содействии скорейшему урегулированию кризиса.

Мария Захарова добавила, что министры намерены рассмотреть расширение двусторонних отношений между государствами в различных сферах.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Сергей Лавров призвал международное сообщество активизировать усилия для достижения мира в Ливии.