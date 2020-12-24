Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Правительство Марокко ввело комендантский час до 13 января

Правительство Марокко ввело комендантский час до 13 января

Рабат, 24 декабря. Правительство Марокко приняло решение ввести общенациональный комендантский час в рамках борьбы с распространением COVID-19.

Издание News Day сообщает, что карантинные меры подразумевают запрет на нахождение вне дома с 21:00 до 06:00. Гражданам в это время не рекомендуется организовывать вечеринки и общественные собрания, а также принимать в них участие.

Комендантский час введен до 13 января 2021 года с возможностью продления. Таким образом правительство Марокко пытается противодействовать распространению коронавируса. За последние сутки Минздрав королевства зафиксировал более двух тысяч случаев заражения.

Власти надеются начать программу вакцинации в конце 2020 года с целью иммунизации около 20 миллионов человек в течение трех месяцев. Точная дата реализации мероприятия пока не известна.

С конца декабря 2019 года в Марокко зарегистрировано около 418 тысяч случаев коронавирусной инфекции, в том числе семь тысяч смертей.

Новости партнеров