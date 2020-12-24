Правительство Марокко ввело комендантский час до 13 января

Рабат, 24 декабря. Правительство Марокко приняло решение ввести общенациональный комендантский час в рамках борьбы с распространением COVID-19.

Издание News Day сообщает, что карантинные меры подразумевают запрет на нахождение вне дома с 21:00 до 06:00. Гражданам в это время не рекомендуется организовывать вечеринки и общественные собрания, а также принимать в них участие.

Комендантский час введен до 13 января 2021 года с возможностью продления. Таким образом правительство Марокко пытается противодействовать распространению коронавируса. За последние сутки Минздрав королевства зафиксировал более двух тысяч случаев заражения.

Власти надеются начать программу вакцинации в конце 2020 года с целью иммунизации около 20 миллионов человек в течение трех месяцев. Точная дата реализации мероприятия пока не известна.

С конца декабря 2019 года в Марокко зарегистрировано около 418 тысяч случаев коронавирусной инфекции, в том числе семь тысяч смертей.