Трамп наложил вето на многомиллиардный оборонный бюджет США

Президент США Дональд Трамп частично заблокировал счет на 740 млрд долларов, предназначавшийся на оборону Соединенных Штатов на 2021 год. В среду он наложил вето на законопроект Министерства обороны, несмотря на поддержку закона в Конгрессе.

Трамп уверен, что многомиллиардный законопроект «не содержит важнейших мер национальной безопасности, но при этом включает положения, которые не уважают ветеранов и историю вооруженных сил США». Также президент отметил, что это противоречит усилиям его администрации привести государство на первое место в мире в вопросах национальной безопасности и международной политики.

Трамп обозначил еще одну проблему, волнующую как американцев, так и весь остальной мир. Действующий лидер неоднократно изъявлял желание вывести американские войска из Афганистана и сократить их присутствие в Европе. Демократы рьяно сопротивляются этой позиции. Получается, риторика по типу «мир во всем мире» и «хватит тратить деньги на войну» на самом деле полностью противоречит их заявлениям.

Дональд Трамп не согласен с положениями законопроекта. Он подчеркнул, что меры документа по ограничению возвращения войск домой — это «плохая политика» и «антиконституция». Также Трамп не согласился переименовать базы, связанные с лидерами Конфедерации — группы рабовладельческих южных штатов, которые вышли из Союза, что спровоцировало гражданскую войну в США.

Законопроекты, принятые Конгрессом, требуют подписи президента, чтобы стать законом. Обычно глава государства не перечит органу власти, но в редких случаях он может наложить вето на закон или отклонить его из-за разногласий с политикой. Именно это сейчас и происходит. Законодатели могут преодолеть запрет только если наберут две трети голосов в обеих платах Конгресса — Сенате и Палате представителей.

Напомним, что Дональд Трамп еще в начале декабря заявил о своем несогласии с военным бюджетом США. Его недовольство вызвало содержание в тексте документа раздела 230 Закона об этике в сфере коммуникаций.