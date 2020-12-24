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Трамп наложил вето на многомиллиардный оборонный бюджет США

Трамп наложил вето на многомиллиардный оборонный бюджет США

Президент США Дональд Трамп частично заблокировал счет на 740 млрд долларов, предназначавшийся на оборону Соединенных Штатов на 2021 год. В среду он наложил вето на законопроект Министерства обороны, несмотря на поддержку закона в Конгрессе.

Трамп уверен, что многомиллиардный законопроект «не содержит важнейших мер национальной безопасности, но при этом включает положения, которые не уважают ветеранов и историю вооруженных сил США». Также президент отметил, что это противоречит усилиям его администрации привести государство на первое место в мире в вопросах национальной безопасности и международной политики.

Трамп обозначил еще одну проблему, волнующую как американцев, так и весь остальной мир. Действующий лидер неоднократно изъявлял желание вывести американские войска из Афганистана и сократить их присутствие в Европе. Демократы рьяно сопротивляются этой позиции. Получается, риторика по типу «мир во всем мире» и «хватит тратить деньги на войну» на самом деле полностью противоречит их заявлениям.

Трамп наложил вето на многомиллиардный оборонный бюджет США

Дональд Трамп не согласен с положениями законопроекта. Он подчеркнул, что меры документа по ограничению возвращения войск домой — это «плохая политика» и «антиконституция». Также Трамп не согласился переименовать базы, связанные с лидерами Конфедерации — группы рабовладельческих южных штатов, которые вышли из Союза, что спровоцировало гражданскую войну в США.

Законопроекты, принятые Конгрессом, требуют подписи президента, чтобы стать законом. Обычно глава государства не перечит органу власти, но в редких случаях он может наложить вето на закон или отклонить его из-за разногласий с политикой. Именно это сейчас и происходит. Законодатели могут преодолеть запрет только если наберут две трети голосов в обеих платах Конгресса — Сенате и Палате представителей.

Напомним, что Дональд Трамп еще в начале декабря заявил о своем несогласии с военным бюджетом США. Его недовольство вызвало содержание в тексте документа раздела 230 Закона об этике в сфере коммуникаций.

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