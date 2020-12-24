Инженер КБ угрожал револьвером и взрывчаткой при задержании в Подмосковье

Химки, 24 декабря. Сотрудники полиции обезвредили мужчину с самодельным взрывным устройством в районе Химкинского парка в Подмосковье. Как стало известно ФАН, во время задержания мужчина, одетый в бронежилет, пытался воспользоваться боевым револьвером.

Наряд полиции в составе оперативного дежурного и водителя проезжал рядом с Зеленой улицей. Около 18:20 к ним обратился гражданин и сообщил, что в лесном массиве в ста метрах от дома №18 по этой улице замечен подозрительный мужчина.

Силовики проследовали к указанному месту и увидели человека в бронежилете. Когда полицейские стали приближаться к нему, он достал из целлофанового пакета револьвер и направил его в сторону блюстителей закона. Они быстро сориентировались и с помощью спецсредств и боевых приемов самбо обезвредили нарушителя спокойствия.

Позже выяснилось, что мужчина трудится в одном из конструкторских бюро (КБ) столицы, занимающихся разработкой перспективных двигателей, и проживает в Московской области.

«Во время досмотра в пакете обнаружили самодельное взрывное устройство, которое состояло из муляжа пачки денег. Внутри находилась радиосхема с подключенными проводами и веществом, похожим на порох, а также банка емкостью объемом один литр с металлическими элементами — саморезами. При задержанном находился парик, бронежилет второго класса защиты и револьвер. Нож он успел выбросить на землю», — рассказал ФАН источник в силовых структурах.

Злоумышленник задержан на 48 часов. За это время следователи должны выяснить мотивы совершенного поступка мужчины.