24 декабря, Вашингтон. Американские спецслужбы заявили о том, что у них есть доказательства того, что иранские киберпреступники несут ответственность за создание в начале декабря сайта с угрозами в адрес сотрудников избирательных комиссий США.

Бюро расследований и Агентство кибербезопасности и инфраструктуры Министерства внутренней безопасности США заявили, что веб-сайт «Враги народа», появившийся после выборов в Америке, продемонстрировал «намерение Ирана подорвать доверие общественности к избирательному процессу в США».

Представители ведомства напомнили, что предупреждали о стремлении иранских киберпреступников повлиять на американские выборы 2020 года.

Пресс-секретарь иранской миссии ООН в электронном письме агентству Reuters заявил, что Иран к подстрекательству к насилию и созданию беспорядков в США не причастен. Напротив, уточняет Мирюсефи, страна — также жертва кибератак, включая Stuxnet. В республике всегда подчеркивали необходимость создания глобального механизма для предотвращения кибератак в ООН и других международных организациях.

На созданном сайте неизвестные обвиняли американских чиновников, которые занимались обеспечением безопасности выборов, в измене. В Сети разместили изображения чиновников (республиканцев и демократов) в виде мишени. Также страница содержала информацию о предполагаемых домашних адресах должностных лиц.

Среди тех, кто стал «мишенью», были директор ФБР Кристофер Рей и бывший директор CISA Кристофер Кребс, уволенный президентом Дональдом Трампом после того, как публично поручился за результаты выборов 2020 года, показывающие, что Джо Байден победил Трампа.

Создатели сайта не оставили без внимания нескольких сотрудников Dominion Voting Systems — компании-поставщика машин для подсчета голосов, которую обвиняли в манипуляциях с голосами в ряде штатов. Представитель Dominion Voting Systems заявил, что после этих ложных утверждений в сторону компании и ее сотрудников посыпались угрозы.

Американские спецслужбы не смогли удержаться от упоминания России при обсуждении всех «причастных» к созданию сайта.

Информации о разработчике «Врагов народа» нет. Специалисты в области кибербезопасности из США заявили, что Россия причастна к созданию этого сайта (якобы они нашли подтверждение, что некоторые аккаунты зарегистрированы через российскую электронную платформу Яндекс). Однако многие специалисты утверждают, что это не доказывает связи РФ с сайтом.