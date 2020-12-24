Простаков: Шансы достроить СП-2 остаются высокими вопреки угрозам Трампа

Президент США Дональд Трамп пригрозил новыми санкциями против «Северного потока — 2» и пообещал «вбить кол в сердце этого проекта». Эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков заявил в комментарии ФАН, что шансы на достройку газопровода остаются высокими.

Трамп призвал европейских партнеров и частные фирмы воздержаться от работ по завершению «Северного потока — 2». В таком случае против государств не будут применены ограничительные меры со стороны США, заявил президент США.

«Мы наносили удар за ударом, а теперь готовы вонзить кол в сердце этого проекта», — сказал Трамп.

По словам политолога Сергея Простакова, Трамп находится в непростом положении перехода власти от него к Джо Байдену, поэтому его действия сейчас трудно предугадать.

«Нельзя сомневаться в том, что в существующей глобальной финансово-экономической системе у Вашингтона есть много инструментов воздействия на непокорных союзников вроде Германии. Но их применение может спровоцировать процесс обособления Европы и превращения ее в глобальную альтернативу США как мирового финансового центра», — отметил эксперт.

Простаков обратил внимание, что Байден также намерен сделать все для того, чтобы «Северный поток — 2» не был построен. Однако в Берлине готовы отвечать на угрозы Вашингтона.

«В Германии, являющейся главным европейским выгодополучателем строительства трубопровода, готовы и к этому. Например, министр иностранных дел страны Хайко Маас уже высказал сомнения, что позиция США по «Северному потоку — 2» изменится после начала правления Байдена. Шансы на то, что он будет достроен, по-прежнему высоки», — заключил эксперт.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников назвал главную цель «Северного потока — 2». Она заключается в борьбе России и США за влияние на Европу.