Египет решил упростить процедуру выдачи виз ливийцам

Триполи, 24 декабря. Каир ослабит ограничения на въезд граждан Ливии в страну, рассказал поверенный в делах Ливии в Египте Тарик Хувейдж.

На официальной странице ведомства в Facebook сообщается, что жители двух государств получат возможность в облегченной форме перемещаться через границу.

По словам Тарика Хувейджа, в первую очередь отменяется требование о получении предварительного разрешения службы безопасности для детей ливийских женщин, состоящих в браке с египтянами.

«Этот шаг включает снятие ограничений для граждан Египта на возможность проживания в Ливии, включая тех, к кому применяется программа объединения семей», — говорится в сообщении.

Каир также рассматривает возможность облегчения процедуры выдачи виз ливийцам без необходимости выезжать за пределы страны. Подробности реализации этого мероприятия пока неизвестны.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что председатель Палаты представителей Ливии Агила Салех провел рабочую встречу с главой разведки Египта Аббасом Камилем. Они обсудили поддержание национальной безопасности в приграничной зоне.