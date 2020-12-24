Актеров экшен-фильма «Огонь» поджигали на съемках для реалистичности

Актеры нового экшен-фильма «Огонь» Антон Богданов и Роман Курцын поделились с ФАН деталями съемок и рассказали о главной идее кинокартины режиссера Алексея Нужного. Фильм выходит в широкий прокат 24 декабря и рассказывает о подвиге пожарных и спасателей МЧС, которые борются с лесными пожарами.

Создатели фильма стремились к максимально реалистичному изображению событий. Актеры работали в окружении настоящего огня. Антон Богданов, сыгравший одну из главных ролей, подчеркнул, что участникам съемочной группы приходилось буквально рисковать своей жизнью.

«Дело в том, что мы горели реально: у меня куртка загоралась несколько раз, у ребят — волосы, борода, — вспоминает Богданов. — Тот огонь, который виден, это не нарисованный огонь, это же настоящий огонь».

А Роман Курцын, сыгравший роль бывшего спецназовца, поделился с ФАН историей того, как исполнил уникальный трюк.

«Я сделал трюк, который у нас в России еще не делали: горение на живой коже, — сказал актер. — Мне подожгли кожу рук и плеч, спину. Это уникальный трюк, который был на съемочный площадке, кадры остались в кино».

Актеры отметили, что при создании огненной стихии съемочная группа не погубила ни одно живое дерево: в огромном павильоне специально высаживались деревья, в них были горелки, которые поджигались. По словам Антона Богданова, это были сумасшедшие декорации.

«Температура павильона разогревалась до 300 градусов», — отметил Курцын.

Команду проекта консультировали специалисты МЧС Карелии, Московской, Ленинградской, Ростовской областей и «Авиалесоохраны». Они предоставили вертолеты и самолеты для съемок, участвовали в написании сценария и давали рекомендации съемочной группе на месте.

«Нам помогали в техническом плане, обучали всему: как тушить, обкапывать, взрывать, как работать с самолетом и прыгать с парашютом, — сообщил Антон Богданов. — Это, конечно, все делалось под присмотром профессионалов».

И хотя фильм «Огонь» получился очень динамичным, это все же драма, отметил собеседник ФАН.

«Это довольно мотивирующая драма, которая рассказывает, что герой всегда есть среди нас и ты сам можешь стать им, — выразил свое мнение актер. — Это фильм про обычных ребят, про парней, которые после армии идут работать в «Авиалесоохрану». Каждый оказывается в отряде по своему усмотрению, это их собственный выбор. Кто-то идет за романтикой, кто-то — за победой над собой, своими страхами, а кто-то идет за экстримом».

«Огонь» — это еще и история столкновения различных поколений, отметили актеры фильма. Она развивается, когда в отряд спасателей попадает молодой парень, ничего не знающий о реальной жизни.

«Это некое столкновение двух поколений: ребят моего возраста, которым больше 30 лет, и поколения «TikTok», — заметил Антон Богданов. — И вот когда мы думаем, что они ни на что не способны, что они молодые и инфантильные, становится ясно, что надо их просто раскрывать».

Роман Курцын и Антон Богданов считают, что «Огонь» имеет все шансы стать успешным проектом.

«Мне кажется, это фильм на многие века! — подчеркнул Роман Курцын. — Это кино будут пересматривать, это будет народная любовь. В российском кинематографе не так много фильмов аналогичного качества и уровня в этом жанре. После фильма выходишь, и дышать становится свободнее. Веришь в нашу страну, нашу эпоху, наших спасателей, и это — классно!»

Фильм был высоко оценен зрителями во время закрытой премьеры в кинотеатре «Октябрь» 16 декабря. Роман Курцын рассказал ФАН, что после показа к нему подошли сотрудники МЧС и поблагодарили за роль и проект.

«Это для нас огромная честь, что мы говорим об их работе. Они делают вещи, очень ценные для нас и для всей России», — констатировал Курцын.

Фильм «Огонь» режиссера Алексея Нужного вышел в российский прокат 24 декабря. Роли в новой картине, кроме собеседников ФАН, также исполнили Константин Хабенский, Виктор Добронравов, Тихон Жизневский, Иван Янковский, Стася Милославская, Ирина Горбачева, Юрий Кузнецов и другие артисты.

Картина создавалась совместно студией «ТриТэ» Никиты Михалкова, телеканалом «Россия-1» и кинокомпанией «Централ Партнершип» при поддержке Фонда кино.