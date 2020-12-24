Десять знаменитостей, недавно умерших от COVID-19 и его последствий

Пандемия COVID-19, вызванная новым коронавирусом, не щадит никого. Болеют и умирают старые и молодые, бедные и богатые, безвестные и знаменитые. ФАН вспоминает о десяти знаменитостях, недавно кончавшихся от COVID-19 и последствий коронавирусной инфекции. А всего в мире только по официальным данным количество заболевших превысило 78 миллионов человек, число умерших неуклонно приближается к двум миллионам.

Протоиерей Димитрий Смирнов

21 октября на 70-м году жизни скончался почетный председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов. В начале мая 2020 года священник заразился COVID-19, после этого его здоровье оказалось серьезно подорвано. Смирнов отошел от активной деятельности, передвигался в инвалидной коляске. Скончался священнослужитель от последствий хронических заболеваний, которыми он страдал.

Отметим, отец Димитрий Смирнов был известен крайне фундаменталистскими взглядами, при этом он был ярким проповедником и миссионером, пользовавшимся любовью и уважением верующих. К предупреждениям об опасности COVID-19 священник относился скептически.

Главный дирижер Михайловского театра Ведерников

30 октября в московской больнице скончался главный дирижер и музыкальный руководитель петербургского Михайловского театра Александр Ведерников. Ему было 56 лет. У музыканта, заразившегося COVID-19, оказалось поражено почти 100% легких.

Ведерников, продолжатель славной музыкальной династии, работал во многих театрах. С 2001 по 2009 год он был главным дирижером и музыкальным руководителем Большого театра.

Режиссер Роман Виктюк

Один из крупнейших российских театральных режиссеров Роман Виктюк скончался 17 ноября на 85 году жизни. В октябре он заразился коронавирусной инфекцией, на этом фоне у мэтра, который уже шел на поправку, развилась тромбоэмболия, которая и стала причиной смерти. Кроме того, Виктюк много лет боролся с онкологическим заболеванием.

Роман Виктюк — автор более 250 спектаклей, основную часть которых он поставил в своем театре. Всемирную славу ему принесли спектакли «Служанки» и «М. Баттерфляй».

Согласно завещанию Виктюка, урну с его прахом похоронили во Львове — на малой родине режиссера.

Президент музея имени Пушкина Ирина Антонова

Причиной смерти президента Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина Ирины Антоновой, которая умерла 30 ноября на 99-м году жизни, стала коронавирус в сочетании с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Таково было официальное заключение о причинах кончины одного из крупнейших российских искусствоведов.

Ирина Антонова — участник Великой Отечественной войны. С 1945 года и до самой смерти она работала в Музее изобразительных искусств имени Пушкина. Будучи директором ГММИ, Антонова стала инициатором и организатором крупнейших международных выставок, в том числе «Москва — Париж», «Москва — Берлин», «Россия — Италия», «Модильяни», «Пикассо» и многих других. В последние годы она была президентом музея.

Экс-президент Франции Валери Жискар д’Эстен

2 декабря от последствий заражения коронавирусом скончался бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен, ему было 94 года.

В 1943 году 17-летний Жискар д'Эстен присоединился к движению Сопротивления против нацистской оккупации Франции, он участвовал в освобождении Парижа, затем воевал в танковых частях.

Жискар д’Эстен стал президентом в мае 1974 года и оставался на этом посту до 24 мая 1981 года. Став экс-президентом, продолжил политическую деятельность. Жискар д’Эстен был большим другом Советского Союза, а затем России.

Звезда «Собачьего сердца» Борис Плотников

Сыгравший доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце» артист Борис Плотников умер от COVID-19 на 72 году жизни. Это случилось 2 декабря. В последние дни Плотников находился на искусственной вентиляции легких, но спасти его не удалось.

Народный артист России Плотников был крупным театральным актером, но славу ему принесли киноработы. Самые известные из них — партизан Сотникова в фильме Ларисы Шепитько «Восхождение» и доктор Борменталь в телефильме Владимира Бортко «Собачье сердце».

Маршал Евгений Шапошников

Последний министр обороны СССР Евгений Шапошников скончался 8 декабря на 79-м году жизни. По неподтвержденным данным причиной смерти Шапошникова стали осложнения после заражения COVID-19. Шапошников стал главой Минобороны СССР всего за полгода до распада Советского Союза. После образования Российской Федерации маршал принимал активное участие в военной и общественно-политической жизни страны.

Корейский режиссер Ким Ки Дук

Культовый южнокорейский режиссер Ким Ки Дук, у которого в последние годы были проблемы на родине, несколько лет провел на постсоветском пространстве, ведя странную и закрытую от посторонних жизнь. Он скончался в больнице в Риге 11 декабря от последствий коронавирусной инфекции. Тело режиссера кремировали в Латвии, урна будет захоронена у него на родине. Ким Ки Дуку было всего 59 лет.

В России особенно любят его фильмы «Весна, лето, осень, зима... и снова весна», «Пустой дом», «Остров» и «Время». Последней лентой корейского режиссера стала драма «Растворяться».

Сексолог Лев Щеглов

12 декабря стало известно, что от COVID-19 скончался российский сексолог и психотерапевт Лев Щеглов. Ему было 74 года. Щеглов умер в больнице, в последние дни он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Доктор Щеглов был известен как создатель и ректор петербургского Института психологии и сексологии, а также как один из руководителей Национального института сексологии.

Лев Щеглов вел большую просветительскую работу в области сексологии. Он участвовал в таких известных телепрограммах как «Адамово яблоко», «Откровенно об интимном», «Спросите у доктора Щеглова».

Писатель Роман Арбитман (Лев Гурский)

Российский писатель и публицист Роман Арбитман (один из псевдонимов — Лев Гурский) умер 18 декабря в возрасте 58 лет в Саратове. Причиной смерти стали осложнения после заражения COVID-19.

Арбитман был ярким публицистом, он автор нескольких любопытных литературных мистификаций и фантастических романов, исследователь творчества Аркадия и Бориса Стругацких.

Арбитман — автор романов «Убить президента», «Перемена мест» и других. В 1999 году на основе романа «Перемена мест» был снят сериал «Досье детектива Дубровского» с Николаем Караченцовым в главной роли.