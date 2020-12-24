В Томске не утихают баталии по поводу строительства студенческого кампуса за 35 млрд

Томск, 24 декабря. В четверг томский губернатор Сергей Жвачкин на собрании областной думы ответил на критику со стороны горожан и некоторых депутатов по поводу строительства нового студенческого кампуса стоимостью 35 млрд рублей.

Новый масштабный проект предполагает строительство на левобережье Томи многофункционально студенческого кампуса. Также поблизости будет построен современный стадион «Томь-Арена». Для транспортной доступности на левый берег по плану предусмотрен вантовый мост. Значительная часть средств должна поступить из федерального бюджета.

В 2021 году региону необходимо экстренно выкупить землю под строительство нового амбициозного проекта, который по плану должен завершиться в 2025 году. Рассматриваемый властями региона земельный участок, на котором будет вестись строительство, на данный момент принадлежит томской ГК «Карьероуправление», поэтому региону необходимо ее выкупить по предварительным оценкам за 600 млн рублей. Предполагаемая дорогостоящая покупка и вызвала широкий общественный резонанс в Томской области.

«Почему мы будем строить кампус на левом берегу Томи, где под него зарезервировано 52 гектара? Потому что у Томска нет достаточной свободной земли, которая бы находилась в 30-ти минутах пешей доступности от университетов. Мы не можем найти 50 гектаров на проспектах Кирова, Фрунзе, Ленина! Почему нам нужно выкупать землю под кампус? Потому что это частная земля, а мы живем в рыночной экономике», — заявил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Губернатор отметил, что цена в 600 млн рублей пока предварительная, ведь необходимо провести несколько оценочных мероприятий с участием разных экспертов. Средства на покупку земли в 2021 году уже зарезервировали.

«И самое главное: я убежден, что перспективы развития Томска и Томской области в целом связаны с развитием научно-образовательного комплекса, с университетами и студентами. Так считает подавляющее большинство жителей Томской области. И если группка блогеров считает иначе, нам нужно определиться: либо мы следуем за ней, меняем приоритеты развития и ставим во главу угла популистские дискуссии в Telegram-каналах, либо идем вперед, по тому пути, который выбрала Томская область», — подчеркнул губернатор Сергей Жвачкин.

В начале декабря депутат Законодательной Думы Томской области от партии «Справедливая Россия» Галина Немцева в своем Telegram-канале высказала свое мнение поводу запланированной стройки.

«На публичных слушаниях сегодня была озвучена информация о расходах в 2021 году в размере 658 млн рублей на проект международного студгородка на Левобережье. 58 млн — на разработку мастер-плана и 600 млн на выкуп земли. При этом статус научно-образовательного центра Томская область не получила. У меня вызывает большое сомнение необходимость таких расходов. Мы уже зарыли в Левобережную дорогу один миллиард. Теперь еще 600. Пока напоминает какое-то поле чудес, куда лиса Алиса и кот Базилио советовали зарыть денежки», — написала Галина Немцева.

Общественники, депутаты и жители региона в первую очередь обращают внимание на то, что в регионе есть множество нерешенных проблем, например, аварийное жилье. Эта проблема была хорошо показана в недавно вышедшем фильме-расследовании Эдуарда Петрова «Тайна подушки мэра Кляйна» на телеканале Россия 24.

«Значительная часть городского жилого фонда — старые дореволюционные постройки без капитального ремонта, канализации, газа и воды», — сказано в фильме.

Решение о строительстве многофункционально студенческого кампуса пока до конца не принято, возможно, из-за критики городских, областных депутатов, а также жителей региона.

Ранее ФАН сообщал, что администрация города Томска отремонтировала деревянный многоквартирный дом, который был построен в 1902 году и относится к объектам ценной историко-архитектурной среды.