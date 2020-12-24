Франсуа Бозизе: кто на самом деле стоит за дестабилизацией обстановки в ЦАР

27 декабря 2020 года в Центральноафриканской Республике должны состояться выборы президента. За долгие десятилетия беззакония это первые сколько-нибудь — по африканским меркам — нормальные выборы в стране.

На руководящий пост изначально претендовало порядка 22-х человек, но в финальный список попали 17 кандидатов. Среди «отказников» был Франсуа Бозизе, до 2013 года возглавлявший Центральноафриканскую Республику. На выборы экс-президента не допустили из-за нарушения избирательного законодательства.

Однако Франсуа Бозизе с отказом мириться не стал — вокруг него сплотились бандиты и другие оппортунисты, решившие добиться власти излюбленным способом: взяв Банги, столицу ЦАР.

В рамках проекта «Антитеррор» редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает о личности шестого президента Центральноафриканской Республики Франсуа Бозизе и главных бенефециаров эскалации в стране в конце 2020 года.

Франсуа Бозизе Янгувонда родился 14 октября 1946 года в габонской Муиле в семье полицейского из центральноафриканской Босангоа. Учился он в военном училище в городе Буар, откуда вышел в 1968 году с дипломом в руках и чином старшего лейтенанта. Капитаном Бозизе стал в 1975 году, а уже в 1978 в возрасте 32 лет стал бригадным генералом. Звание ему присвоил самопровозглашенный император Центральноафриканской империи Жан Бедель Бокасса после того, как тот избил французского унтер-офицера, посмевшего проявить неуважение к монарху.

После свержения Бокассы в 1979 году Бозизе стал министром обороны ЦАР, но спустя два года — когда произошел очередной переворот, а президента Давида Дако сверг генерал Андре Колингба — глава оборонного ведомства по удачному стечению обстоятельств находился на курсах подготовки во Франции. После возвращения Бозизе был назначен министром по информации и культуре, но вскоре обвинен президентом в подготовке государственного переворота.

Опальному министру пришлось бежать и лишь в июле 1989 года он был задержан в Бенине, где угодил в тюрьму. После двух лет заключения и пыток Бозизе был оправдан столичным судом ЦАР. Тогда же, в 1991 году, баллотировался в президенты, но проиграл Анж-Феликсу Патассе. Впоследствии снова отправился во Францию, где провел около двух лет.

В 1996 году президент Патассе назначил Франсуа Бозизе начальником Генштаба центральноафриканской армии. Примерно в то же время он возглавлял филиал сектантской протестантской церкви «Небесные христиане» в Банги. В последующие годы Бозизе последовательно поддерживал Патассе и даже участвовал в подавлении восстания военных путчистов в 1996-1997 годах.

Однако 28 мая 2001 года — когда была предпринята очередная попытка свергнуть Патассе — верность Бозизе оказалась под вопросом. Его сняли с должности, а в ноябре того же года попытались арестовать. Экс-глава Генштаба бежал в Чад, а его лоялисты развязали бои в ЦАР. Официальный Банги обвинил президента Чада Идриса Деби в дестабилизации обстановки в стране и попытке вооруженного переворота.

25 октября 2002 года Патассе в очередной раз попытались свергнуть. Помощь правительству тогда оказала группировка MLC Жана Пьера-Бемба — боевики из Конго, намеревавшиеся свергнуть правительство собственной республики. Регулярные войска вместе с силами MLC подавили мятеж и одолели лоялистов Бозизе, после чего начали уже сами убивать мирных жителей, насиловать женщин и грабить столицу. Это привело к критике Патассе, который на тот момент находился на саммите в Нигере. На фоне этих событий 15 марта 2003 года сторонники главы Генштаба успешно прорвались в столицу и захватили власть.

Переворот был совершен при содействии наемников из Чада, которые, как утверждали в уже свергнутом правительстве Патассе, действовали по личному распоряжению Идриса Деби. Франсуа Бозизе стал президентом Центральноафриканской Республики.

После победы Франсуа Бозизе отменил положения конституции и распустил Национальную Ассамблею. Государственные структуры подверглись тотальной чистке: во время переворота будущий президент ЦАР пообещал командирам наемников министерские посты в качестве компенсации за помощь.

Это не способствовало нормализации обстановки на территории ЦАР: при власти Бозизе по всей стране постоянно происходили этнические конфликты, особенно на границах с Чадом и Камеруном. Порядок обеспечивали, преимущественно, силы Президентской гвардии ЦАР, куда набирали земляков нового лидера из народности гбайя, проживающей в западной части страны. Сыновья президента впоследствии составляли ядро военной и разведывательной служб ЦАР, потому что Бозизе не доверял кому-либо, кроме своих родных. Противники президента называли гбайя «глупейшим племенем нации», апеллируя к движущим ими первобытным инстинктам.

Так как сил национальной армии было недостаточно для того, чтобы обеспечить порядок, Бозизе привлекал на свою сторону бандитов и наемников, снабжая их оружием. В ближнее окружение президента входили такие одиозные личности, как Эжен Нгаикоссе, причастный к геноциду мирного населения.

В бытность Франсуа Бозизе такие личности занимали руководящие должности. Из-за их деятельности происходила радикализация местного населения — в 2006 году, например, появился повстанческий «Союз демократических сил за возрождение» (UFDR) во главе с Мишелем Джотодией. Несмотря на немногочисленность, группировка уже тогда могла похвастаться организованной структурой и боеспособностью. Вместо того, чтобы договориться с «Союзом» и интегрировать участников в вооруженные силы страны, Бозизе оставил проблему без решения, и повстанческое движение на северо-востоке продолжило набирать силы.

Самому президенту западными СМИ выстраивался в те годы образ человека из народа. Например, Люси Джонс из BBC News описала Бозизе как «короткого пузатого генерала», которого «широко уважали за то, что он простой человек».

Спустя всего год у власти Франсуа Бозизе стал фигурантом скандала: в немецком аэропорту президента Центральноафриканской Республики задержали с портфелем алмазов. Официальные лица ЦАР под прикрытием важных государственных командировок переправляли ценнейший ресурс страны за рубеж, предлагая алмазы в качестве взятки и поставляя заказчикам.

По одному этому факту — если не брать во внимание на регулярные поездки Франсуа Бозизе во Францию и помощь со стороны Чада — можно судить о степени «самостоятельности» президента, который, словно мелкий чиновник, самолично возил алмазы в портфелях.

Ресурсами ЦАР при Бозизе занимались родственники. Например, министром шахт в правительстве был племянник президента Сильвэн Ндутингэ, являвшийся фактически главным казначеем «клана Бозизе». Назначение на ключевые роли преданных главе государства лиц позволяло сохранить контроль над ресурсами. Но алмазы — это лишь верхушка айсберга и малая доля тех доходов, которые оседали в карманах хозяев президента.

Сильвэн Ндутингэ работал бок о бок с индийско-пакистанским бизнесменом Сейфом Дюрбаром, который начал карьеру в ЦАР еще при Анж-Феликсе Патассе в конце 90-х. Предпринимателя тогда описывали как «человека, который знает, как выжать по максимуму ресурсов из земли всех возможностей (имелась в виду богатая минеральными ресурсами ЦАР — прим.ред.)». Неудивительно, что Дюрбар стал экономическим советником президента Патассе. В числе пролоббированных им проектов значится, например, увеличение налогов в аэропорту Банги.

При Франсуа Бозизе Сейф Дюрбар сперва занял пост советника по делам шахт в 2006 году, а в 2009 году приобрел дипломатический иммунитет, заняв должность заместителя министра иностранных дел.

Сегодня Сейфу Дюрбару принадлежат консалтинговая компания Bridge Africa Counselage и благотворительная организация Kutanami. Позиционирует бизнесмен себя филантропом и инвестором, вот только в бытность его советником при Бозизе была провернута одна из самых громких афер в мире урана.

В мае 2006 года — спустя всего месяц после первичного размещения акций — молодая канадская добывающая компания UraMin получила контроль над тремя урановыми шахтами в центральноафриканской Бакуме. UraMin до этого не обладала никаким опытом в разработке и добыче урана. Более того, разработка шахт так и не началась. Вскоре стало известно о готовящейся сделке по покупке канадской компании французским гигантом Areva. В октябре 2006 года была предпринята первая попытка купить UraMin за 375 млн евро, но сделка не состоялась.

А уже в июне 2007 года Areva купила UraMin за баснословные 1.8 млрд евро. На тот момент 15% акций UraMin принадлежали правительству ЦАР, чье мнение при поглощении канадской компании никто спрашивать не стал. Французская Areva просто взяла и купила главного оператора урановых шахт в Центральноафриканской Республике. Цена в 1.8 млрд евро не была конечной — банк Ротшильдов тогда оценил компанию вообще в 2.8 млрд евро, основываясь на ложной инсайдерской информации от одного из основателей UraMin.

Вот только есть небольшой нюанс — UraMin, по сути, была компанией-«ширмой» Areva, а среди ее учредителей была «дочка» французского гиганта, Cogema Development One, созданная 20 декабря 2004 года.

Покупка UraMin произошла на фоне затопления крупнейшего канадского уранового рудника Сигар Лейк, принадлежащего компаниям Camaco (50%) и, опять же, Areva (37%). В последующие за инцидентом месяцы цена акций французской компании Areva утроилась. Из-за затопленного Сигар Лейк спотовая цена на уран в 2007 году была на рекордно высоком уровне (135 долларов за фунт) из-за «дефицита, который может поразить атомные электростанции в течение тридцати-сорока лет».

Причина траты баснословных 1.8 млрд евро за искусственно раздутые активы UraMin корнями уходит в атомную отрасль.

Анна Ловержон, генеральный директор Areva с 2001 по 2011 годы, также известная как «Атомная Анна», добилась тендера на строительство 12 ядерных объектов в ЮАР на общую сумму в 80 млрд евро. Переплата за UraMin была оправдана — президент ЮАР лично получил 490 млн евро из потраченных на покупку собственной компании средств за закрытие сделки с Areva.

Получается так, что к концу 2007 года французская компания Areva, 45% акций которой принадлежат Парижу, купила у самой себя созданную в оффшоре в 2005 году «прокладку» в лице UraMin, получила прямой контроль над месторождениями в центральноафриканской Бакуме, увеличила собственную капитализацию, а также изыскала средства на лоббирование сделки с правительством ЮАР, выиграв тендер на 80 млрд евро.

И все это — через лоббистов в правительстве Франсуа Бозизе, чей семейный клан выполнял функцию по распродаже национальных активов ЦАР иностранным агентам.

На президентских выборах 2011 года Франсуа Бозизе набрал 64,37% голосов. Однако с последствиями разгоревшегося при нем конфликта в ЦАР справиться так и не смог: к концу 2012 года от народно-освободительного движения в республике не осталось и следа, а наступление на правительственные силы вела коалиция радикальных исламистских группировок «Селека».

В декабре 2012 года президент призывал к помощи Францию и США, чтобы остановить продвижение мятежных сил. Франсуа Олланд тогда заявил, что Париж не будет использовать свои войска, дислоцированные в стране, для вмешательства в конфликт, а Вашингтон выразил обеспокоенность и эвакуировал своих граждан.

В марте 2013 года пала столица, а Франсуа Бозизе вместе с семьей бежал в Демократическую Республику Конго, а оттуда — в Камерун, где получил временное убежище.

Когда в 2015 году было объявлено о президентских выборах, свергнутый правитель Центральноафриканской Республики пытался баллотироваться от партии Kwa Na Kwa, однако не был на них допущен по формальному поводу. Это спровоцировало очередной виток насилия в Банги со стороны сторонников Франсуа Бозизе.

Еще раз «президент из народа» решил попытать удачу в конце 2019 года.

14 июля 2019 года исполняющий обязанности генерального секретаря партии Kwa Na Kwa Кристиан Генебем заявил, что Франсуа Бозизе вернется в страну в ближайшее время и будет кандидатом от партии на следующий президентский срок. Однако отсутствие у бывшего президента центральноафриканского паспорта и санкции ООН не позволили Бозизе вернуться в ЦАР. Генебен заявлял, что партия использует все средства правовой и политической защиты, чтобы обеспечить возвращение экс-президента в страну.

В декабре 2019 года Бозизе вернулся в ЦАР, а уже в конце февраля 2020 года получил особый статус и пенсию наравне с другими бывшими президентами.

24 июля 2020 года на втором съезде партии KNK Франсуа Бозизе был официально избран кандидатом на будущих президентских выборах. 9 ноября 2020 он подал документы в ЦИК.

3 декабря конституционный суд ЦАР снял кандидатуру Франсуа Бозизе с выборов по причине «плохой морали» (санкции ООН за преступления против человечности) и несоблюдение требования о пребывании на территории ЦАР минимум 1 год до дня подачи документов в ЦИК (Бозизе вернулся на родину 15 декабря 2019 года, зарегистрировался кандидатом в ноябре).

Но Франсуа Бозизе продолжил агитационную кампанию и встречи с избирателями. А уже 17 декабря появилась «Коалиция патриотов за перемены».

17 декабря было опубликовано заявление «Коалиции патриотов за перемены», нового альянса группировок, объединившихся во имя захвата власти в ЦАР и ценных месторождений.

Основу «Коалиции» составили силы «Антибалаки», выходцы из народности гбайя, родного этноса Франсуа Бозизе. Оценочно, в составе группировки может быть до пяти тысяч человек. Отряды самообороны «Антибалака» были сформированы в 2013 году для борьбы с радикальными исламистами из «Селеки», которые грабили и разоряли в те годы ЦАР.

К «Антибалаке» примкнула радикальная исламистская группировка 3R (франц. Retour, réclamation, réhabilitation — Возвращение, восстановление в правах, реабилитация) численностью до тысячи человек. Появилась она в конце 2015 года с целью защиты общин мусульман-фулани. Возглавляет 3R уроженец Камеруна Сидики Аббас: под его началом вчерашние «ополченцы» взяли под контроль основную транспортную артерию, связывающую ЦАР и Камерун, а позже прославились убийствами и грабежами.

И, наконец, в составе коалиции есть чадцы — «Патриотическое объединение за обновление ЦАР» (франц. Rassemblement patriotique pour le renouveau de Centrafrique, RPRC) во главе с Махаматом аль-Катимом. На момент заявления о создании «Коалиции патриотов за перемены» в составе группировки насчитывалось до тысячи человек, но за неделю их количество увеличилось вдвое за счет прибывших в ЦАР наемников из близлежащего Чада — в том числе и недобитых радикалов из «Аль-Каиды1 в Исламском Магрибе»*, «Боко-Харам»* и «Исламского государства»1*, мигрировавших через страны Сахеля на восток континента.

За неделю боев, даже несмотря на ситуативные потери правительственными силами отдельных населенных пунктов, большую их часть удалось либо вернуть, либо взять под контроль миротворцев. После переброски дополнительных контингентов миротворцев, войск Руанды и инструкторов из ВС РФ линия фронта стабилизировалась. К 23 декабря уже «Коалиция», объявлявшая до этого о походе на Банги, заявила об одностороннем прекращении огня.

Наступление «Коалиции патриотов за перемены» спровоцировало отток населения и массовую панику, которую умело поддерживали французские СМИ, прогнозировавшие скорое падение столицы. Вот только несмотря на победные реляции, успехи, в основном, остались в виртуальном пространстве — как и, например, слухи о поддержке нейтральными группировками сил «Коалиции патриотов за перемены» (в том числе и «Союза за мир в ЦАР» Али Дарассы — к утру 24 декабря фракция сохраняла «статус-кво»). А те, кого сегодня мировые СМИ называют «оппозиционерами» и «повстанцами», являются, по сути, лоялистами Франсуа Бозизе и радикальными исламистами, замешанными в резне и убийствах. Дошло даже до заявлений со стороны правозащитной организации Human Rights Watch, призвавшей остановить кровопролитие.

Итогом недели боев и последующего вмешательства заинтересованных сторон — в том числе и миротворцев — стал призыв к президенту Туадера наладить политический диалог и перенести выборы.

17 декабря 2020 года — в день публикации заявления «Союза патриотов за перемены» — канадская компания Cameco объявила о временной приостановке добычи урана на руднике Сигар Лейк. Формальным поводом явились коронавирусные ограничения и эпидемиологическая обстановка в канадской провинции Саскачеван. На сегодняшний день 37,1% акций Cameco принадлежат Orano Canada Inc. — дочерней компании экс-Areva, которая ныне носит название Orano. 45% акций прошедшей ребрендинг корпорации принадлежит французскому государству.

Причем, закрытие Сигар Лейк происходит уже во второй раз за 2020 год: из-за ввода коронавирусных ограничений в шахте с 22 марта по 21 мая спотовая цена на уран подскочила на 40%. Аналитики прогнозируют еще большее подорожание в первом квартале 2021 года после объявления о приостановке работы от 17 декабря.

Едва ли начавшийся поход на Банги можно назвать совпадением. Старый и немощный Франсуа Бозизе стал той самой фигурой, отлично укладывающейся в сказку о недопуске легитимного кандидата в демократические выборы. Бережно поддерживаемый французскими СМИ образ свергнутого политика позволит создать легитимную — с точки зрения мифологии Франции — почву для захвата власти в Банги. А получив посредством своего кандидата доступ к шахтам, Orano — а через нее и французское государство — сможет заработать как на закрытии принадлежащей ей на треть шахты Сигар Лейк, так и подорожании спотовых цен на уран, используя местную дешевую рабочую силу.

О том, что экс-Areva наплевать на местных сотрудников, свидетельствуют отчеты WikiLeaks, в которых зафиксированы факты отправки местных жителей на урановые шахты без каких-либо средств защиты.

Да и сама Центральноафриканская Республика интересна французскими властям отнюдь не из-за желания озаботиться правами человека и навести порядок.

Imperat aut servit collecta pecunia cuique (лат. Для одних богатство — слуга, для других — господин).

* «Аль-Каида в Исламском Магрибе», «Боко-Харам», «Исламское государство» — террористические организации, запрещенные в России.

1 Организация запрещена на территории РФ.