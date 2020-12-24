Графолог Росгвардии: По почерку можно определить сильные и слабые стороны человека

Можно ли определить характер человека и его психологическое состояние, имея в распоряжении всего лишь текст, написанный его рукой? Оказывается, настоящий специалист легко способен сделать это.

Секретами своей профессии в эксклюзивном интервью ФАН поделилась дипломированный графолог, психолог одного из спецподразделений столичного главка Росгвардии майор полиции Татьяна Гуделова.

Эксперт служит в ОМОНе на транспорте Главного управления Росгвардии по Москве.

Умение «читать» людей по почерку

— Татьяна, расскажите, с чего вы начинали свою карьеру графолога? Была ли это мечта детства или вы пришли в профессию случайно?

— Получить образование по такой редкой специальности, как графология, было моим огромным желанием, и я прошла обучение в одном из самых престижных вузов в области графоанализа. Замечу, что в Интернете предлагается множество курсов и семинаров по графологии, но невозможно стать квалифицированным специалистом, прослушав всего один-два семинара и почитать ленту графолога (и не факт, что квалифицированного графолога) в соцсетях.

— Много ли времени заняло у вас обучение такой необычной специальности?

— Я осваивала графологию три года, затем прошла преподавательский курс, получила диплом графолога и сертификат преподавателя графологии. Только при наличии этих документов специалист имеет право проводить графологическую экспертизу и преподавать графологию.

— Когда вы проводите почерковедческую экспертизу, на что в первую очередь обращаете внимание? Есть ли какие-то шаблоны или строгие принципы в исследовании почерка?

— Меня часто привлекают в качестве эксперта коллеги из других ведомств. Почерковедческие заключения играют важную роль в расследовании уголовных дел. Также умение «читать» людей по почерку помогает и на службе.

Классические тесты-опросники не всегда оказываются информативными, так как человек может либо давать те ответы, которые, как он думает, от него ожидают, либо искренне заблуждаться на счет тех своих качеств, которые ему предлагается определить. А вот как писать, чтобы получился «нужный» портрет, во-первых, мало кто знает, а во-вторых, подделка почерка всегда заметна.

— Особенности почерка все равно выдадут человека?

— Человеку трудно удерживать «неестественность» написания, и, так или иначе, его характерные особенности будут прослеживаться. При этом, если человек старается намеренно исказить свой привычный почерк, это уже говорит о том, что присутствуют какие-то причины скрывать свое истинное состояние.

В служебной деятельности большим подспорьем в выявлении тех или иных личностных качеств сотрудников является анализ собственноручно написанных рапортов.

— Получается, что по почерку вы можете определить психологические особенности человека?

— Да, когда видишь почерк человека, понимаешь его слабые и сильные стороны, какой у него темперамент, тип восприятия. Он эмоциональный или рассудительный, с детальным восприятием или целостным, какая у него мотивация, что его может зацепить и разозлить?

Вычисляя все эти нюансы, можно максимально эффективно выстраивать отношения. Мы все разные и все так или иначе хотим, чтобы нас слышали, понимали и строили с нами нормальные отношения.

Не видишь границ на бумаге — не видишь и в поступках

— Сотрудников отряда, точнее их психологическое состояние, вы тоже узнаете по почерку?

— Конечно. Например, боец отряда приходит ко мне на беседу с рукописным рапортом. Глядя на его почерк, я могу оценить, в каком психологическом состоянии он находится, а также проследить динамику развития его личности, сравнив образцы почерков сотрудника за разные периоды времени.

Такая диагностика, в частности, позволяет выявить среди личного состава подразделения сотрудников, которых в дальнейшем можно рассматривать как кандидатов на руководящие должности.

— Но ведь определение психологического состояния человека по его почерку и графологическая экспертиза — это разные вещи? В чем разница при проведении таких исследований?

— В проведении графологической экспертизы есть ряд особенностей. Прежде всего, при работе с почерком того или иного человека я отталкиваюсь от поставленных передо мной вопросов. Например, необходимо описать склонность, предрасположенность к агрессивному поведению.

У человека, склонного к активному вербальному и даже физическому проявлению агрессии, мы увидим быструю, импульсивную скорость в почерке с резкими «выбросами». Его почерк очень неустойчивый, неоднородный, непредсказуемый. Все это, в сочетании с грубыми, резкими линиями, нечитабельностью написанных слов, слабой организованностью текста на листе бумаги и «вылетающим» правым полем, показывает, что человек не видит границ ни на бумаге, ни в поступках.

— А если человек не проявляет внешних признаков агрессии?

— Таков пример яркого проявления агрессивного поведения. Но человек может быть агрессивным и при этом скрывать, контролировать свою агрессию. В этом случае будут бросаться в глаза неразборчивость почерка, нехватка гибких линий, острые углы, а также высокий уровень контроля, который проявляется в отсутствии резких «выстрелов» в почерке. Бывает, что человек очень обидчив и самовлюблен, но при этом в мирной жизни он душка. Но если наступить на его самолюбие, то он вполне может проявиться достаточно антисоциально.

Таким образом, поработав с образцом почерка, можно увидеть, по каким причинам и по каким мотивам человек может быть способен на неблаговидный поступок.

— Возможно ли по почерку определить, кто писал конкретный текст: ребенок, подросток, взрослый, мужчина или женщина? С какого возраста можно проводить экспертизу по почерку?

— Поскольку в почерке отражается психологический возраст человека, специалист-графолог смотрит на сформированность навыка письма.

Бывают взрослые люди с детским, инфантильным, банальным почерком, а бывают подростки с очень интересным «взрослым», сформированным почерком. Вот такая «детскость-взрослость» почерка и будет нам говорить об уровне зрелости, самодостаточности, самостоятельности личности.

В норме почерк полноценно формируется приблизительно к 14 годам. Как раз в этом возрасте начинает проявляться личность человека, и, естественно, это отражается на письме. То есть мы анализируем почерк после 14 лет.

Красота почерка в простоте

— Почерки подразделяются на «мужские» и «женские»?

— То же самое и с определением «мужчина» и «женщина»: есть почерки условно мужские и условно женские. В большинстве своем так и есть, «мужские» почерки принадлежат мужчинам, «женские» — женщинам, но всегда есть исключения. Такие исключения нам говорят о том, что сформировавшаяся, полноценная, гармоничная личность складывается из нескольких параметров.

— Расскажите о них подробнее.

— Во-первых, это активность, мотивированность, инициативность, целеустремленность и адекватная смелость. За это у нас отвечает скорость почерка как показатель подвижности внутренних психических процессов.

Во-вторых, полноценная личность не может быть таковой без социальной направленности, ведь человек — существо социальное. И если он не может выстраивать отношения с другими людьми, он априори не может быть максимально эффективным.

— А если у человека идеальный, красивый почерк, это хорошо?

— За социальную направленность у нас отвечает читабельность. Почерк может быть и не очень красивый, и даже лучше, чтоб он не был идеальным, так как это тоже перебор, достаточно средней читабельности.

Но вернемся к параметрам личности человека. Необходима организованность, дисциплина, умелое распределение ресурсов — за эти качества в почерке отвечает организация, то есть распределение текста на листе бумаги должно быть гармоничным. Именно гармоничным, а не идеально формальным.

— Можно ли сказать, что обладатель такого гармоничного почерка — самодостаточный человек?

— Самодостаточные люди — это люди с изюминкой, умеющие мыслить нестандартно, принимать нетривиальные решения. За такой параметр в личности отвечает оригинальность буквы. В графологии это называется «красота в простоте» — именно в простоте, в ее упрощении, «отбрасывании» лишних, непродуктивных деталей и будет проявляться та самая оригинальность и нестандартность личности.

Собственно, вот столько всего должно сойтись в человеке, чтобы мы могли его назвать самодостаточным, сформированным, полноценным.

Дальше мы уже смотрим, например, что какой-то из этих параметров хромает, скажем оригинальность буквы. Буква четко стандартная, как пропись, — значит человек слишком ориентирован на стандарты и нормы, правила. Он и себя оценивает с точки зрения «так положено», «соответствую ли я ожиданиям общества», ему слишком важно общественное мнение, и так далее.

Спазматичность штриха

— Вы выступали в роли эксперта по многим уголовным делам. Были ли в вашей практике необычные дела, которые вам наиболее запомнились?

— Как-то, проводя экспертизу, я анализировала почерк подозреваемого и обратила внимание, что до определенного времени он находился в хорошем психоэмоциональном состоянии, но одномоментно его почерк резко изменился, что как раз совпало со временем совершения преступления.

На протяжении некоторого времени обвиняемый, осознавая свою вину, корил и съедал себя изнутри. Это четко было видно по почерку.

— Получается, по почерку удалось определить, когда именно человек совершил проступок?

— В данном случае, глядя на динамику изменений почерка, можно было предположить период совершения неблаговидного поступка, потому что человек испытывал чувство вины, угрызения совести. В почерке появилась скованность, изломанность, спазматичность штриха.

Также иногда могут появляться резкие пропадания нажима, буквы становятся чрезмерно узкими, зажатыми, «прибитыми». Появляется огромное количество зачеркиваний, исправлений, причем человек исправляет нервно или жирно, заштриховывая ранее написанное.

— А если преступление совершено много лет назад?

— Помню еще одно уголовное дело. Преступника задержали за убийство, которое он совершил 23 года назад. Следователю нужен был его психологический портрет на момент совершения преступления.

Сложность заключалась в том, что прошло более 20 лет с момента совершения преступления. За это время подозреваемый кардинальным образом изменил и образ жизни, и даже имя. В этом случае, конечно, графология оказалась незаменимой. Следователю удалось найти образец его почерка двадцатитрехлетней давности, по которому я смогла составить его психологический портрет.

— Можно ли по почерку определить не только черную полосу в жизни человека, но и белую?

— Да, ведь на фоне отрицательных наблюдений бывают и более радостные. Когда, наоборот, почерк был скованный, зажатый, неорганизованный, а становится более раскрепощенным, свободным, живым, цикличным, организованность текста улучшается. Это значит, что человек был внутренне скован, но произошли какие-то события в его жизни, которые вселили в него оптимизм, инициативу, яркость жизни и положительные эмоции.

Графология ошибиться не может

— Вы работаете с почерком постфактум, когда человек уже совершил то или иное действие, поступок. А можно ли по почерку предугадать, предсказать действия человека?

— Конечно, стоит отметить, что ни психолог, ни графолог на сто процентов не могут спрогнозировать, как поведет себя человек. Человеческая душа — потемки, всегда остается некая погрешность и непредсказуемость. Человек не проживает в вакууме, много чего воздействует на него каждую секунду.

Но, как показывает практика, наши прогнозы и рекомендации довольно точны. Я даже не могу вспомнить случая, когда графология грубо ошиблась. Опять же, графология ошибиться не может, может ошибиться специалист! Что-то не так увидел, не так проинтерпретировал…

— Как вы считаете, что главное в профессии графолога?

— Есть такое выражение: «Нет плохих людей, есть люди, которым плохо». Все негативные поступки человек совершает от того, что он сам внутри несчастлив, не свободен, «болен» психологически. Задача графолога — выявить это состояние по почерку и помочь.