Тобрук, 24 декабря. Восточное правительство Ливии поздравило граждан страны с Днем независимости.

На официальной странице в Facebook власти североафриканского государства вспомнили 1951 год, когда местные жители дали отпор иностранным колонизаторам и добились суверенитета.

«Передаем поздравления и благословение великому народу Ливии по этому торжественному случаю, наступившему после долгой борьбы, в которой наши отцы и деды боролись за окончательное спасение и свободу», — говорится в сообщении.

Представители Востока призвали граждан помнить о жертве отцов-основателей и не передавать управление государством в руки Турции, как это сделало нелегитимное Правительство национального согласия.

«Весь народ должен сдержать свое слово и не отдавать страну иностранцу (Реджепу Тайипу Эрдогану — прим. ФАН), который стремится втянуть ее в круговорот борьбы, отсталости и раздробленности», — призвали власти.

Ровно 69 лет назад Ливия стала первым арабским государством, которое добилось независимости по решению ООН. Этого удалось достичь благодаря совокупности факторов.

В первую очередь, за влияние в регионе сражались Англия и Франция. После окончания Второй мировой войны Рим принял решение отказаться от территориальных притязаний на североафриканское государство.

Шейху и эмиру Мухаммаду Идрису удалось продвинуть идею о независимости государства от иностранных колонизаторов на IV сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Представители ООН поддержали его предложение и подписали резолюцию от 21 ноября 1949 года, согласно которой началось формирование конституции и переходного правительства.

В течение последующих двух лет Франция, США и ряд других стран пытались остановить укрепление Ливии. Особенно после обнаружения огромных залежей нефти в регионе. Но их старания не дали результата.

Благодаря грамотной политике шейха и поддержке международной организации североафриканское государство добилось независимости. 24 декабря 1951 года Мухаммад Идрис из дворца Аль-Манар в Бенгази объявил о создании Соединенного Королевства Ливии.