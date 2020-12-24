Заведующий хирургическим отделением Бурятского онкодиспансера попался на взятке

Улан-Удэ, 24 декабря. Силовики направили в суд уголовное дело по факту получения взятки заведующим хирургического отделения Бурятского клинического онкологического диспансера. Как стало известно ФАН, врач своей вины не признал, несмотря на собранные следствием доказательства.

Правоохранители выяснили, что в сентябре 2019 года к обвиняемому обратился знакомый, попросивший организовать для его отца внеплановую госпитализацию в онкодиспансер с проведением лечения и операции вне очереди.

Используя свое положение, завотделением в нарушение порядка оказания медпомощи и госпитализации пациентов уговорил знакомого врача поликлиники диспансера провести прием без записи и выдать отцу знакомого направление на госпитализацию в отсутствие протокола решения врачебной комиссии.

Когда внеочередная операция была успешно проведена, обвиняемый потребовал от сына прооперированного мужчины 30 тыс. рублей. Молодой человек сообщил медику, что у него нет сейчас на руках такой суммы, на что заведующий высказал угрозу, что может создать препятствия для дальнейшего лечения его отца в диспансере.

Загнанный в угол мужчина собрал 12 тыс. рублей и перевел их на банковскую карту хирурга. К тому же он простил врачу его долг перед ним в сумме 8 тыс. рублей. Таким образом, заведующий отделением незаконно получил 20 тыс. рублей. В последующем потерпевший обратился в правоохранительные органы с заявлением о вымогательстве у него взятки и представил документы о совершенном переводе.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Получение взятки в значительном размере, совершенное с ее вымогательством», — рассказал старший помощник руководителя СУ СК РФ по Республике Бурятия Дмитрий Столяров.

Несмотря на доказательства, заведующий хирургического отделения своей вины не признал. Но, как оказалось, это не единичный случай получения врачом взятки.

«После задержания в кабинете заведующего хирургическим отделением провели обыск. В рабочем столе обнаружили множество пустых подарочных пакетов, в которых принято носить взятки», — рассказал ФАН источник в полиции.

Медика до суда оставили на подписке о невыезде. Следователи арестовали кроссовер обвиняемого марки Mazda CX-5 для обеспечения возможного решения суда о конфискации имущества.