Баранец: Украина совершит самоубийство, покусившись на Крымский мост

Крымский мост имеет важное стратегическое значение для России, и является болезненной раной для Украины. О возможной угрозе уничтожения Крымского моста, а также об уровне его защищенности, рассказал военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Не хочу легкомысленно говорить, что угрозы уничтожения Крымского моста со стороны Киева якобы не существует. Такая угроза постоянно есть! Я немного похвастаюсь, мы этот стратегический объект достаточно надежно прикрыли на суше и с воздуха: там работают системы ПВО и авиация. За Крымом присматривают даже из космоса, обеспечивают безопасность моста и под водой. Есть специальное подразделение, которое работает в круглосуточном режиме, чтобы подводные украинские лазутчики не сунулись туда», — рассказал Виктор Баранец.

По словам военного обозревателя газеты «Комсомольская правда», Россия относится к защите полуострова и Крымского моста очень серьезно.

«Есть ли возможность уничтожения стратегического объекта? Если верить украинским «ястребам», то у Украины якобы уже есть ракета «Нептун», которая может долететь до Крыма. Некоторые хвастунишки уверены, что Киев может раздробить Крымский мост за 17 секунд. Я не исключаю, что у украинской армии есть возможность нанести несколько ударов по мосту. Только после этого российские «Колибри» начнут рваться в центр Киева: в офисе президента Украины, в здании Минобороны и в здание генерального штаба Вооруженных сил Украины», — заявил эксперт.

Виктор Баранец напомнил о российской доктрине, которая предусматривает, что в случае нанесения любых ударов по территории России, наша страна в ответ будет бить не только по нападавшим войскам и подразделениям, но и по центрам принятия военных решений.

«Естественно достанется и господину Зеленскому, и министру обороны, и начальнику Генерального штаба, а также всем войскам, которые запустят хотя бы одну ракету в нашу сторону. Фактически, это будет означать начало российско-украинской войны. Я думаю, что украинцам нужно очень хорошо подумать над словами Владимира Путина. Президент объяснил, в случае нападения на Донбасс или Крым, Украина может лишиться своей государственности, то есть прекратить свое существование, как государство. Для того, чтобы дойти до Киева и положить флаг Российской Федерации на стол президента Зеленского у нас силенок хватит. А российские войска будут хлебом солью встречать на Крещатике. <...>

Те, кто собираются бить по Крымскому мосту, — самоубийцы», — добавил в заключение спикер.

Напомним, украинский политолог, доктор социальной экономики Зиновий Свереда предложил «взорвать Крымский мост и устроить российскому флоту Перл-Харбор». Отметим также, что Киев не в первый раз говорит о том, что Крымский мост — военная цель № 1.