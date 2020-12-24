Каждый из нас носит в себе инстинкты предков, с которыми нам передались не только способности и таланты, но и страхи, не поддающиеся рациональному объяснению. Одним из наиболее распространенных таких страхов является боязнь темноты, который зловещей черной кошкой подкрадывается к несчастному «носителю» данной фобии преимущественно с наступлением ночи. Можно ли избавиться от страха темноты, как это сделать и что нужно знать о своей фобии и ее последствиях для здоровья, рассказывает клинический психолог Николай Чадаев.

Каковы разновидности страха, связанного с темнотой?

Исследователи фобий, объединенных в одну большую группу страхов, связанных с темнотой, различают три разновидности этого неприятного феномена — никтофобия, скотофобия и ахлуофобия. Название первого их них произошло с древнегреческих «никта» — «ночь» и «фобос» — «страх». Это страх, связанный с наступлением ночи в целом. Скотофобия — от древнегреческого «скотос» («темнота») — определяет, соответственно, боязнь темноты. И, наконец, термин ахлуофобия и вовсе происходит из области древней мистики и означает боязнь быть похищенными во сне существами из загробного мира (axla — представители мира мертвых). Так или иначе, говоря о боязни темноты, люди чаще всего используют термин никтофобия.

В каком возрасте возникает страх темноты?

«Страх темноты может присутствовать у человека в любом возрасте, — считает Николай Чадаев. — Однако чаще всего он встречается у маленьких детей, и чуть реже — у подростков».

Специалисты подсчитали, что страх темноты встречается примерно у каждого десятого человека. К сожалению, в ряде случаев без помощи психолога, психотерапевта или невролога сам по себе он не исчезает. Ведь далеко не все причины никтофобии «лежат на поверхности», страх может развиться на подсознательном уровне.

У маленьких детей никтофобия может возникать без особых внешних причин: ребенка пугает не только темная комната сама по себе, но и боязнь остаться одному, без мамы. У подростков и вовсе повышенный уровень тревожности возникает в силу гормональной перестройки. Источником страха могут стать конфликтные отношения со сверстниками или взрослыми.

Бывает ли никтофобия у взрослых?

Страх темноты, возникающий у взрослых, связан с какими-то травматическими событиями из реальной жизни. При условии, что человек не страдал подобной фобией в детстве и у него в жизни не было длительных стрессовых ситуаций, можно говорить, что такой страх представляет собой лишь закрепленный в сознании негативный стимул с соответствующей реакцией психики. Чем «моложе» подобная травма, чем меньше времени прошло с момента ее возникновения — тем легче она поддается коррекции.

Каковы предпосылки развития никтофобии?

«Как правило, никтофобия возникает после стрессовой ситуации, — называет одну из причин возникновения страха темноты Николай Чадаев. — Один неприятный случай приводит к длительным последствиям, человек переживает свой страх вновь и вновь, даже когда самого источника, вызвавшего страх, нет поблизости».

Пример из практики: Молодая девушка вечером шла через парк. Вдруг из кустов вышел незнакомый мужчина. Девушка испугалась настолько, что бежала домой, не останавливаясь, всю оставшуюся дорогу. И после этого случая, она не ходила в темное время суток не только по парку, но и по улицам. Мало того, девушка не могла находиться в доме, если в нем был выключен свет. При этом дом мог быть закрыт на все замки, но ситуацию это не спасало — ей нужно было включить свет везде. Девушка прислушивалась к каждому шороху, чутко реагировала на звуки и не могла спокойно спать.

Помимо стресса, у никтофобии есть ряд других причин для возникновения:

страх темноты может передаваться из поколения в поколение, то есть иметь наследственные предпосылки;

люди с развитым воображением чаще страдают от никтофобии;

особенности нервной системы, повышенная эмоциональность, чувствительность;

детская травма, которая была связана с темным временем суток и о которой человек мог уже совершенно забыть.

Как проявляется никтофобия?

«На практике никтофобия имеет все физиологические признаки страха или высокой степени тревожности. Человек понимает, что наступает темное время суток, а ему нужно куда-то идти. У него повышается артериальное давление, начинаются болевые ощущения или спазмы желудка, скованность в теле. В психологическом плане человек не терпит темноты даже в отдельной комнате», — рассказывает Николай Чадаев.

На уровне физиологии страх темноты переживается очень по-разному, но наверняка большинство вспомнят эти ощущения:

человек покрывается «мурашками», кожа ладоней, спины становится влажной, усиливается потоотделение;

в некоторых случаях у никтофоба начинается тремор, то есть дрожание конечностей, и даже лихорадка;

волнение сказывается и на звучании голоса — он становится хриплым и прерывистым;

в руках и ногах может пропасть чувствительность, наступает онемение некоторых участков;

мышцы конечностей либо «деревенеют», либо становятся непослушными, «ватными».

В крайних случаях у страдающего никтофобией может случиться приступ паники, желание немедленно покинуть помещение или темный участок улицы, убежать. Человек в состоянии ужаса начинает кричать и звать на помощь.

Какие неприятные последствия могут быть у людей, страдающих страхом темноты?

Самое неприятное психологическое последствие для страдающего фобией темноты — это состояние повышенной нервозности. Мало того, что человек, скорее всего, плохо спит, его организм не отдыхает, он плохо концентрируется на своих обязанностях, отвлекается. Кроме того, такими страхами не принято делиться с окружающими, поэтому все переживания «загоняются» внутрь и накапливаются. Снижается самооценка, человек чувствует себя не таким, как все, не уверен в своих силах.

Что касается физиологии, то резкие скачки артериального давления приводят к нарушениям со стороны сердечно-сосудистой системы. На фоне постоянного страха могут также возникнуть проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Можно ли справиться с никтофобией самостоятельно?

«Самостоятельно вылечить страх темноты невозможно, — считает Николай. — Необходимо обращаться к специалисту, и чем раньше — тем лучше».

Если состояние тревоги с приближением ночи беспокоит вас уже достаточно давно, не стоит откладывать визит к специалисту. Неприятные последствия могут накапливаться как снежный ком и выводить вас из состояния равновесия. Как выражаются психологи, «обслуживание» подобных проблем весьма энергозатратно. Освободите ваши силы для чего-то более приятного.