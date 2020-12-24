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Страх и ужас на крыльях ночи, или Как отыскать «черную кошку» в темной комнате

Темное время суток само по себе окутано смутной тревогой, но некоторые люди испытывают ночью настоящую панику 

Каждый из нас носит в себе инстинкты предков, с которыми нам передались не только способности и таланты, но и страхи, не поддающиеся рациональному объяснению. Одним из наиболее распространенных таких страхов является боязнь темноты, который зловещей черной кошкой подкрадывается к несчастному «носителю» данной фобии преимущественно с наступлением ночи. Можно ли избавиться от страха темноты, как это сделать и что нужно знать о своей фобии и ее последствиях для здоровья, рассказывает клинический психолог Николай Чадаев.

Николай Чадаев

Каковы разновидности страха, связанного с темнотой?

Исследователи фобий, объединенных в одну большую группу страхов, связанных с темнотой, различают три разновидности этого неприятного феномена — никтофобия, скотофобия и ахлуофобия. Название первого их них произошло с древнегреческих «никта» — «ночь» и «фобос» — «страх». Это страх, связанный с наступлением ночи в целом. Скотофобия — от древнегреческого «скотос» («темнота») — определяет, соответственно, боязнь темноты. И, наконец, термин ахлуофобия и вовсе происходит из области древней мистики и означает боязнь быть похищенными во сне существами из загробного мира (axla — представители мира мертвых). Так или иначе, говоря о боязни темноты, люди чаще всего используют термин никтофобия.

В каком возрасте возникает страх темноты?

«Страх темноты может присутствовать у человека в любом возрасте, — считает Николай Чадаев. — Однако чаще всего он встречается у маленьких детей, и чуть реже — у подростков».

Специалисты подсчитали, что страх темноты встречается примерно у каждого десятого человека. К сожалению, в ряде случаев без помощи психолога, психотерапевта или невролога сам по себе он не исчезает. Ведь далеко не все причины никтофобии «лежат на поверхности», страх может развиться на подсознательном уровне.

У маленьких детей никтофобия может возникать без особых внешних причин: ребенка пугает не только темная комната сама по себе, но и боязнь остаться одному, без мамы. У подростков и вовсе повышенный уровень тревожности возникает в силу гормональной перестройки. Источником страха могут стать конфликтные отношения со сверстниками или взрослыми.

Бывает ли никтофобия у взрослых?

Страх темноты, возникающий у взрослых, связан с какими-то травматическими событиями из реальной жизни. При условии, что человек не страдал подобной фобией в детстве и у него в жизни не было длительных стрессовых ситуаций, можно говорить, что такой страх представляет собой лишь закрепленный в сознании негативный стимул с соответствующей реакцией психики. Чем «моложе» подобная травма, чем меньше времени прошло с момента ее возникновения — тем легче она поддается коррекции.

Каковы предпосылки развития никтофобии?

«Как правило, никтофобия возникает после стрессовой ситуации, — называет одну из причин возникновения страха темноты Николай Чадаев. — Один неприятный случай приводит к длительным последствиям, человек переживает свой страх вновь и вновь, даже когда самого источника, вызвавшего страх, нет поблизости».

Пример из практики: Молодая девушка вечером шла через парк. Вдруг из кустов вышел незнакомый мужчина. Девушка испугалась настолько, что бежала домой, не останавливаясь, всю оставшуюся дорогу. И после этого случая, она не ходила в темное время суток не только по парку, но и по улицам. Мало того, девушка не могла находиться в доме, если в нем был выключен свет. При этом дом мог быть закрыт на все замки, но ситуацию это не спасало — ей нужно было включить свет везде. Девушка прислушивалась к каждому шороху, чутко реагировала на звуки и не могла спокойно спать.

Помимо стресса, у никтофобии есть ряд других причин для возникновения:

  • страх темноты может передаваться из поколения в поколение, то есть иметь наследственные предпосылки;
  • люди с развитым воображением чаще страдают от никтофобии;
  • особенности нервной системы, повышенная эмоциональность, чувствительность;
  • детская травма, которая была связана с темным временем суток и о которой человек мог уже совершенно забыть.

Ночные страхи зачастую вызывают регулярные нарушения сна

Как проявляется никтофобия?

«На практике никтофобия имеет все физиологические признаки страха или высокой степени тревожности. Человек понимает, что наступает темное время суток, а ему нужно куда-то идти. У него повышается артериальное давление, начинаются болевые ощущения или спазмы желудка, скованность в теле. В психологическом плане человек не терпит темноты даже в отдельной комнате», — рассказывает Николай Чадаев.

На уровне физиологии страх темноты переживается очень по-разному, но наверняка большинство вспомнят эти ощущения:

  • человек покрывается «мурашками», кожа ладоней, спины становится влажной, усиливается потоотделение;
  • в некоторых случаях у никтофоба начинается тремор, то есть дрожание конечностей, и даже лихорадка;
  • волнение сказывается и на звучании голоса — он становится хриплым и прерывистым;
  • в руках и ногах может пропасть чувствительность, наступает онемение некоторых участков;
  • мышцы конечностей либо «деревенеют», либо становятся непослушными, «ватными».

В крайних случаях у страдающего никтофобией может случиться приступ паники, желание немедленно покинуть помещение или темный участок улицы, убежать. Человек в состоянии ужаса начинает кричать и звать на помощь.

Какие неприятные последствия могут быть у людей, страдающих страхом темноты?

Самое неприятное психологическое последствие для страдающего фобией темноты — это состояние повышенной нервозности. Мало того, что человек, скорее всего, плохо спит, его организм не отдыхает, он плохо концентрируется на своих обязанностях, отвлекается. Кроме того, такими страхами не принято делиться с окружающими, поэтому все переживания «загоняются» внутрь и накапливаются. Снижается самооценка, человек чувствует себя не таким, как все, не уверен в своих силах.

Что касается физиологии, то резкие скачки артериального давления приводят к нарушениям со стороны сердечно-сосудистой системы. На фоне постоянного страха могут также возникнуть проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Можно ли справиться с никтофобией самостоятельно?

«Самостоятельно вылечить страх темноты невозможно, — считает Николай. — Необходимо обращаться к специалисту, и чем раньше — тем лучше».

Если состояние тревоги с приближением ночи беспокоит вас уже достаточно давно, не стоит откладывать визит к специалисту. Неприятные последствия могут накапливаться как снежный ком и выводить вас из состояния равновесия. Как выражаются психологи, «обслуживание» подобных проблем весьма энергозатратно. Освободите ваши силы для чего-то более приятного.

Крепкий сон жизненно необходим и детям и взрослым

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