Спикер Госдумы напомнил о недопустимости попыток переписать историю

Москва, 24 декабря. В России не допустят попыток переписать историю и приуменьшить вклад советского народа в победу в Великой Отечественной войне. Об этом на заключительном в 2020 году заседании Госдумы заявил спикер палаты Вячеслав Володин, передает корреспондент ФАН.

«Мы не допустим попыток переписать историю и приуменьшить вклад советского солдата в Великую Победу, — сказал он. — Это очень важно не только для нынешнего поколения, это важнее для тех, кто придет на смену нам, — для наших детей и внуков. И сегодня мы с вами можем сказать: да, в самом главном законе нашей страны, в Конституции, эта норма закреплена».

Политик заметил, что в год 75-летия Великой Победы в Основном законе страны закрепили норму о том, что Российская Федерация чтит память защитников Отечества и обеспечивает защиту исторической правды. По словам спикера нижней палаты парламента, теперь крайне важно, чтобы эта норма выполнялась.

«Чтобы дух этой нормы присутствовал во всех решениях и законах, которые мы будем с вами принимать, чтя память наших прадедов и дедов, которые защищали мир на земле и сохранили для нас страну», — добавил Вячеслав Володин.

Спикер Госдумы убежден, что западные страны продолжат свои попытки вмешательства во внутренние дела РФ с целью помешать ее развитию. Иностранным государствам хотелось бы, чтобы Россия была слабая, стояла на коленях, добавил Вячеслав Володин. Принятые в этом году новые конституционные нормы позволят противостоять таким действиям.