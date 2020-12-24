Экономист Разуваев назвал вероятным укрепление рубля до 65 за доллар

Годовая инфляция в начале будущего года превысит 5%, однако в итоге снизится до 4%, при этом очень вероятно укрепление рубля до 65–67 рублей за доллар и 78–80 рублей — за евро. Об этом в комментарии ФАН рассказал руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Курс рубля

Рубль в начале дня мало меняется на фоне грядущего католического Рождества на Западе. Это следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10:05 по московскому времени снизился на 6 копеек — до 75,02 рубля, курс евро повысился на 6 копеек — до 91,55 рубля. В то же время стоимость нефти Brent выросла на 0,3% — до 51,38 доллара за баррель.

Что ждет рубль в 2021 году

Александр Разуваев ожидает, что вакцина от COVID-19 избавит мировую экономику от рецессии. При этом ФРС США будет проводить очень мягкую денежно-кредитную политику. C высокой вероятностью в будущем году можно ожидать ослабления доллара США против основных мировых валют.

«Иран, вероятно, восстановит экспорт до немногим меньше досанкционного уровня. Он уже объявил о планах увеличить поставки на мировой рынок почти 2,3 млн баррелей в сутки, что в 17 раз выше текущих объемов. Согласно последнему прогнозу ОПЕК, общий мировой объем спроса в 2021 году составит 95,89 млн баррелей в сутки против 89,9 млн баррелей в сутки в текущем. Мы полагаем, что рынок переварит иранскую нефть. Мы ориентируемся на 60–70 долларов за баррель Brent в будущем году», — считает Александр Разуваев.

На фоне ускорения инфляции, он полагает, цикл понижения ключевой ставки Банком России подошел к концу. На последнем заседании Банк России оставил ключевую ставку без изменений — на отметке 4,25%. В конце будущего года Банк России начнет ужесточение монетарной политики. В начале будущего года годовая инфляция превысит 5%, однако в итоге снизится до таргета ЦБ в 4%. При этом очень вероятно укрепление рубля до 65–67 рублей за доллар и 78–80 рублей — за евро.

«По информации из деловых кругов, позитивный опыт использования цифрового юаня дополнительно усилит китайский валютный пакет в его противостоянии с номинированными в долларах финансовыми инструментами и позволит значительно — до 50–55% — расширить бездолларовую зону в мировых транзакциях уже в течение первой половины 2021 года. Это фактически лишит Федрезерв статуса эмитента мировой валюты номер один и запустит сход долларовой лавины внутри США», — заключил Александр Разуваев.

Ранее экономист Наталья Мильчакова рассказала, что самая главная причина, способствующая укреплению рубля, — регистрация вакцин от коронавируса в Соединенных Штатах и Великобритании и начало массовой вакцинации в разных странах, в том числе в России.