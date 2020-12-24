Экономист назвал способ понизить цены на жилье в России

Президент РФ Владимир Путин призвал своевременно регулировать рост цен на жилье. Глава государства обратил внимание, что рынок отреагировал на программу льготной ипотеки ростом цен. Экономист Василий Колташов рассказал ФАН, как снизить цены на жилье в России.

Путин отметил, что льготная ипотека способствовала росту спроса на жилье. Но как только участники рынка увидели, что выделяется приличный объем кредитных ресурсов, количество обращений очень большое, то цены на жилье выросли.

«Если цены на жилье будут расти, то значительная часть наших усилий, направленных на обеспечение жильем большого количества граждан, сведется к нулю», — предупредил президент РФ на заседании Госсовета.

Глава государства призвал реагировать на рост цен на жилье, чтобы программа льготной ипотеки была эффективной.

Василий Колташов объяснил, почему цены на жилье в России выросли. По словам специалиста, дешевые кредиты привели к росту цен на недвижимость.

«Снижение ключевой ставки Центробанка в России, а потом и появление льготной ипотеки, как еще одной меры, направленной навстречу покупателю, привели к тому, что премию забрал продавец», — пояснил эксперт.

Колташов рассказал, что государство может понизить цены на жилье несколькими способами. Прежде всего экономист заявил о необходимости наращивать строительство нового жилья.

«Самое главное — нужно постараться резко увеличить объемы строительства и количество застройщиков, чтобы в ответ на увеличение числа покупателей рынок реагировал не ценой, а удовлетворением спроса», — сказал собеседник ФАН.

Особое внимание нужно уделять регионам, где находится ключевой покупатель и должно производиться основное строительство, подчеркнул эксперт. Кроме того, необходимо обеспечить и создание инфраструктуры в новых районах.

«Россияне не хотят покупать жилье там, где нет ни детского сада, ни школы, ни поликлиники. И они знают, что в ближайшие годы не появится. Задача государства состоит в том, чтобы обеспечивать социальную инфраструктуру на новых участках городов, в новых кварталах», — добавил Колташов.

Программа льготной ипотеки под 6,5% на весь срок кредита была запущена в конце апреля текущего года по поручению президента РФ. Выплаты более 6,5% будут субсидироваться государством. Программа действует на суммы до 8 млн рублей в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти, а также до 3 млн рублей в других субъектах РФ. Минимальный взнос составляет 20%.