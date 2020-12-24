Рождество: история и традиции, как отмечают католики и протестанты

Праздник Рождества Христова западные конфессии, а также некоторые православные церкви отмечают 24-25 декабря, до наступления Нового года. С Рождества в европейских странах и в Америке наступает период рождественских каникул, которые в этом году пройдут на фоне строгих ограничений в связи с пандемией COVID-19.

Праздник посвящен описанным в Евангелиях событиям, связанным с рождением сына Божьего Иисуса Христа у Девы Марии. Это произошло в городе Вифлееме в древней Иудее на рубеже тысячелетий. Собственно, западная цивилизация ведет летоисчисление с Рождества Христова.

События Рождества

Согласно канонической версии этого события, описанного евангелистами Матфеем и Лукой, в Вифлеем Дева Мария и праведный Иосиф, с которым она была обручена, попали по требованию властей Иудеи в связи с переписью. Дело в том, что Иосиф был из рода царя Давида и перепись должен был проходить в городе, откуда шел его род, — в Вифлееме. Иосиф пришел туда с Марией, которая была беременна. Из-за наплыва народа места в гостинице им не нашлось, и когда Марии пришло время родить, она укрылась в пещере, в которой прятали скот от непогоды.

Когда Иисус родился, ему первыми пришли поклониться пастухи, которые узнали о рождении сына Божьего от ангела. Затем младенцу поклонились волшебники-волхвы, которых привела звезда Рождества, вспыхнувшая в небе в момент рождения Иисуса.

В западноевропейской традиции волхвов иногда называют тремя царями, имена которых — Мельхиор, Каспар и Валтасар. Согласно евангельской легенде, они поднесли Иисусу царские дары, тем самым признав его божественный статус.

Узнав о рождении Иисуса, который был из древнего рода Давида, и, следовательно, согласно преданию, мог стать мессией, жестокий правитель Иудеи Ирод Великий решил уничтожить младенца. Чтобы не ошибиться, царь повелел убить в Иудее всех мальчиков возрастом до двух лет. Однако предупрежденное ангелами святое семейство спаслось — Иосиф и Мария вместе с Иисусом бежали в Египет, где пробыли до самой смерти Ирода. После этого они вернулись в Назарет.

Вероятно, до бегства в Египет Мария с Иосифом и младенцем Иисусом побывали в Иерусалиме. Из Евангелия известно, что на восьмой день после рождения Иисусу по иудейскому обычаю сделали обрезание (удалили крайнюю плоть), а на 40-й день в его честь (как мальчика-первенца) Иосиф совершил традиционное жертвоприношение в Иерусалимском храме.

Как отмечают Рождество

Западные церкви отмечают Рождество в конце декабря примерно с V века. Праздник занял место более древних культов, связанных с зимним солнцестоянием, когда, согласно представлениям людей, свет побеждает тьму и день начинает пребывать. Рождеству в западной традиции (у католиков и протестантов) предшествует Адвент, каждую неделю которого зажигают одну свечу. Это время поста, добрых дел, но также радости и веселья, поскольку в Европе и Америке это период традиционных рождественских ярмарок.

В канун праздника — рождественский Сочельник, который у западных христиан приходится на 24 декабря, — верующие стараются держать строгий пост или вообще отказываться от пищи до появления на небе первой звезды (как правило, это планета Венера).

Многие посещают храмы, особенно красивая и трогательная служба на Рождество у католиков. В протестантских храмах в Сочельник проходят рождественские концерты.

После появления на небе первой звезды можно приступать к праздничной трапезе, которая начинается с сочива — ритуального блюда из злаков и меда, а затем на столе появляются разнообразные угощения, в том числе из мяса.

На Рождество и после него, когда в Европе наступает время каникул, в ходу различные забавы и развлечения. У европейских и американских детей принято ходить по улицам и стучаться в дома, распевая колядки, рождественские гимны, и получая в виде платы деньги и сладости. Увы, в этом году из-за пандемии COVID-19 подобные развлечения в европейских странах под строгим запретом.

Рождество в России

Русская православная церковь отмечает Рождество 7 января, почему так сложилось, читайте в материале ФАН. В России 7 января — выходной день, часть новогодних каникул. Однако западное Рождество в нашей стране тоже очень популярно, в том числе среди людей, далеких от религии. Это дань исторической и культурной традиции.