Об уроках Нагорного Карабаха, косовских террористах и надежде на поддержку Путина

За свои патриотические взгляды Миша Вацич не раз оказывался под шквальным огнем критики прозападной прессы, а в 2011 году попал и в немилость режима Бориса Тадича. Он уже 15 лет играет далеко не последнюю роль на политической арене Сербии: ранее возглавлял движение 1389 (год битвы на Косовом поле), в 2018 году создал националистическую партию «Српска Десница». Политик открыто выступает за сближение Белграда с Москвой, называет лидеров самопровозглашенного Косово террористами и осуждает пропаганду «европейских ценностей» в Сербии.

Специально для Telegram-канала «Балканская сплетница» Миша Вацич рассказывает, почему ответственность за поражение в Нагорном Карабахе лежит на Ереване, какие угрозы таит в себе проект Великой Албании, а также рассуждает о наказании для косовских боевиков и о будущем отношений с Черногорией после победы местной оппозиции.

Редакция Telegram-канала «Балканская сплетница» не дает оценки словам председателя сербской партии, а лишь транслирует его точку зрения.

— В прессе активно обсуждали Ваше высказывание об уроках войны в Нагорном Карабахе, которые необходимо усвоить. В частности, вслед за президентом Сербии Александром Вучичем, Вы заявили, что необходимо усилить оборонный потенциал страны. Многие официальные представители самопровозглашенной Республики Косово восприняли это как призыв к войне, а Вьоса Османи даже потребовала ЕС и НАТО отреагировать на «угрозу». Прокомментируйте, пожалуйста.

— У нас, сербов, есть выражение — «каждый судит по себе». Нынешние так называемые чиновники самопровозглашенной «Республики Косово», а точнее временных краевых властей — это люди, которые 20 лет назад были в большинстве своем командирами террористической организации «Освободительная Армия Косова», совершали вооруженные нападения на органы безопасности и терроризировали гражданское население самым трусливым образом — из засад, как обычно и действуют террористы. Поэтому вполне естественно, что во всем видят угрозу те, кто с помощью преступлений и агрессии дорвались до власти в Косово и Метохии. Сербия как государство всегда вела исключительно оборонительные войны, мы никогда не выступали в качестве агрессора. Что касается ситуации, которая, к сожалению, произошла в Нагорном Карабахе, мы сочувствуем и всецело соболезнуем нашим православным друзьям — братьям армянам. Нам жаль, что такая судьба постигла народ Нагорного Карабаха, и мы видим в ней прямую параллель с горькой судьбой сербов из Республики Сербская Краина.

Однако я считаю, что это печальное событие имеет и один позитивный аспект. Оно подтвердило то, о чем говорил президент Сербии Александр Вучич — замороженный конфликт можно и «разморозить». Я уже говорил (и это цитировали российские СМИ), что этот случай показал, что Азербайджан, на стороне которого международное право по вопросу территориальной целостности, смог с помощью военной интервенции вернуть себе спорную территорию. В вопросе Косово и Метохии на стороне Сербии еще больше: не только международное право, подтвержденное резолюцией СБ ООН 1244, но также и историческое право, которое я считаю более значимым. Международное право несправедливо попирают грубой силой, а исторические корни вечны для справедливого определения, кому принадлежит та или иная территория.

— Даже от сербских русофилов приходилось слышать разочарованные заявления о том, что казус Карабаха показал «бессмысленность союза с Россией, которая попросту «слила» своего союзника по ОДКБ — Армению». Что Вы об этом думаете?

— Мне приходилось слышать подобное, но не могу согласиться с такой интерпретацией. Нагорный Карабах или Арцах, как его называют армяне, — непризнанная республика, ее не признала даже Армения. Трагичная судьба постигла и Республику Сербская Краина, которую Республика Сербия так и не признавала, а Белград не направил свои войска защитить сербов в Книне во время преступных этнических чисток в ходе хорватской операции «Буря».

Точно так же и Ереван не провел всеобщую мобилизацию армии Армении, чтобы защитить свой народ в Нагорном Карабахе. Это печально и это откровенное предательство, и, если мы уж говорим о предательстве Карабаха, неуместно обвинять Москву, ведь вся ответственность лежит на Ереване. Правительство Армении не направило свою армию на защиту Нагорного Карабаха. Не набралось даже необходимое число добровольцев, в то время как Россия не оставила в беде русский народ на Донбассе.

Думаю, что обвинения в предательстве нужно адресовать именно Пашиняну, ведь он своей антироссийской риторикой поставил под угрозу безопасность страны. Я не сомневаюсь, что защита Карабаха в обратном случае была бы намного эффективнее — это показывает пример Сирии. Легитимный президент Башар Асад призвал своего друга и союзника Россию в момент истощения, когда Сирийская Арабская Армия уже четыре года боролась в полную мощь против терроризма. В 2015 году русские переломили ситуацию, вмешавшись в это военное противостояние, и спасли САР. Союз с РФ нельзя ставить под вопрос и это стало бы очевидным, если бы Азербайджан и Турция осмелились атаковать непосредственно Армению — тогда Москва реагировала бы согласно регламенту ОДКБ, в чем я убежден.

Почему Россия не отреагировала по вопросу нападения на Карабах? Да потому что сама Армения не отреагировала должным образом. В конце концов, Степанакерт и прилегающие территории были спасены именно благодаря вмешательству Путина, и сегодня они под защитой российских миротворцев, чтобы православные монастыри не разрушали, а кладбища не оскверняли, как это происходит на территориях, которые оккупированы азербайджанскими войсками. То же самое происходило и на территории Косова и Метохии, когда ее оккупировали шиптари (сербская версия наименования косовских албанцев, созвучная оригинальному самоназванию, последние 30 лет несет уничижительный оттенок — прим. автора).

То есть параллель ясна: чего ждать, если ты лояльный союзник России, и что с тобой случится, если попробуешь воткнуть нож ей в спину. Во втором случае тебя постигнет несчастье — причем не со стороны РФ, а со стороны твоих исторических врагов, в случае армян — турок и азербайджанцев.

— В начале октября в Тиране состоялось совместное заседание правительств Албании и самопровозглашенной Республики Косово, на котором Эди Рама в очередной раз отметил, что стороны хотели бы «стереть границы, разделяющие их». Насколько реально претворение в жизнь проекта «Великая Албания» и какие угрозы оно может в себе таить?

— Что касается проекта Великой Албании и упразднения границы между Албанией и ложной «Республикой Косово» — хочу немного пошутить, упомянув исторические факты. Соглашусь с тем, что нужно отказаться от границы между косовским квази-государством и Албанией, ведь эта граница не существовала в 1912 и 1913 годах. Тогда в Первой Балканской войне сербские войска освободили Косово и Метохию, Старую Сербию, южную Сербию и северную Албанию.

Мы триумфально вошли в Драч (Дуррес) и Скадар (Шкодра), и тогда не было границы, о которой говорит Эди Рама, ведь северная Албания и Косово и Метохия были под военным и государственным управлением сербов. Эти территории освобождены в границах одного государства – Сербии. Это было сто лет назад, а как мы знаем, история циклична. Между Албанией и Косово и Метохией не было границы и перед турецкой оккупацией Балкан в XV веке — эти территории были в составе Сербского Царства.

Реальность такова, что эта граница не будет упразднена: мы не претендуем на вторжение в другие государства, но свои территории никому в подарок не отдадим. Поскольку Косово и Метохия — неотъемлемая часть Республики Сербия, очевидно, что граница между Сербией и Албанией останется.

Cвоим заявлением Эди Рама подтверждает, насколько опасен проект Великой Албании — в действительности это гибридное исламское гоcударство, которое могло бы появиться в сердце Европы. Этого не случится. Им нужна не только Сербия, но и часть территории Черногории, Северной Македонии, Греции — а это поставило бы под угрозу страны не только Балкан, но и Европы, и даже Российскую Федерацию.

Представьте такое исламское гоcударство в Европе. Хотя среди албанцев есть и немногочисленные христиане, они, прежде всего, албанцы по национальности с общей мечтой о Великой Албании.

Сейчас на территории самопровозглашенного Косово наибольшая концентрация боевиков, воюющих на стороне ИГИЛ1 (прим. редакции — речь идет о выходцах из балканских стран, уехавших воевать в рядах «Исламского государства»1 за границу). Считаю, что между боевиками подобных организаций и шиптарскими террористами можно поставить знак равенства, ведь разрушения храмов, уничтожение исторических памятников и отрезание голов — методы, используемые исламистскими фундаменталистами, где бы они не находились.

— МИД Албании и самопровозглашенной Республики Косово также заключили соглашение, согласно которому будет учрежден фонд финансовой помощи албанцам, проживающим на территории так называемой «Прешевской долины». А в июле стараниями Гента Цакая по итогам выборов в муниципалитете Буяновац впервые за 18 лет сформировалось руководство, в котором нет ни одного серба. К чему, на Ваш взгляд, приведет «всеалбанское большинство» в сербских муниципалитетах?

— Еще одно подтверждение того, что албанцы выступают не за толерантность, демократию или мультикультурное общество, а скорее, речь идет о политическом прикрытии террористической идеи Великой Албании, концепция которой исключает любые другие народы кроме албанского. Единственная их политика — этнические чистки. Мы видели это на примере Косова и Метохии, где албанцы осуществляли террор и во время фашисткой оккупации, и во времена коммунистической власти в Югославии, и позднее. Вплоть до сегодняшнего дня продолжается террор с одной единственной целью — выдавить сербов из Косово.

Он достиг кульминации в 1998-1999 годах, когда с поддержкой агрессоров НАТО они смогли перевести террористические атаки в фазу сепарационной войны, результатом которой стали зверские бомбардировки Сербии со стороны их кураторов из Альянса. Результатом стало бегство 250 000 сербов из Косово и Метохии в 1999 году, похищения и убийства, поджог имущества, разрушение церквей. Апогеем был погром в 2004 году, когда свои дома покинули десятки тысяч оставшихся в анклавах сербов, которые жили в гетто. Несмотря ни на что, сейчас 150 000 сербов живут в Косово, из них 90 000 — в анклавах южнее реки Ибар, а 60 000 — в Северном Косово.

Что касается местности, которую албанцы называют «Прешевская долина», вынужден объяснить географическое положение этой области. Ни о какой долине речи не идет — приглашаем лично убедиться в том, что это холмистый и горный край. Разве что город Прешево и его окрестности находятся внизу, фактически в долине, но Буяновац и Медведжа — в холмах и горах.

На основе лжи о том, что это их земли, албанцы создают и другую ложь — название «Прешевская долина» или так называемое «восточное Косово». Это южная часть центральной Сербии, в которой проживает абсолютное сербское большинство: в муниципалитете Медведжа сербы составляют 90%, в муниципалитете Буяновац — 40%, но в самом городе Буяновац их около 50%. Остальные 60% населения муниципалитета Буяновац делят пополам цыгане и албанцы. Большинство в муниципальном совете они получили благодаря отсутствию согласия между сербами и покупке цыганских голосов. При этом, когда у власти были сербы, будь то правящая партия или оппозиция, правление муниципалитета Буяновац всегда включало албанцев. Они же — несмотря на то, что сербы составляют большинство населения в Буяноваце, создали исключительно албанскую власть без сербов, что подтверждает их стремление этнически зачистить территорию. Пока им удалось вытеснить сербов из политических институтов Буяноваца. В Медведже власть в руках сербов, в то время как в Прешево — она исключительно у албанцев. В Прешево албанского населения больше. В двух муниципалитетах (Буяновац и Прешево), где живут преимущественно сербы, они ни коим образом не участвуют в политической жизни. Считаю, что в 2020 году это неприемлемо.

Российская Федерация заботится о самобытности своих народов, потому в РФ большое количество автономных областей. Хорошим примером интеграции является Республика Чечня во главе с «путинским пехотинцем» Рамзаном Кадыровым. А у нас произошло обратное — пока мы уважаем права всех меньшинств, западные силы используют албанцев как оружие против Сербии. Албанцы не являются автохтонным народом наших территорий. Мы уже видели, как они силой захватывают власть, а затем хотят изгнать сербов. Договор о фонде финансовой помощи албанцам в так называемой «Прешевской долине» — еще одно подтверждение идеологии «Великой Албании» и всеалбанского терроризма, мечтах об этнически чистых территориях от Ниша до Адриатики. Мы этому противостоим и надеемся на поддержку со стороны великого Путина и всех тех, кто на стороне права и справедливости.

— Спустя 20 лет после совершения ряда военных преступлений и преступлений против человечности видные политические деятели самопровозглашенной Республики Косово, наконец, предстанут перед судом. Хашиму Тачи, Кадри Весели, а также Якупу Красничи и Реджепу Селими был вынесен обвинительный приговор Гаагского трибунала. С чем, по вашему мнению, связано возобновление судебного процесса и какого решения суда следует ожидать?

— УЧК («Освободительная Армия Косово», аббревиатура образовалась от албанского Ushtria Çlirimtare e Kosovës — прим. автора), во главе которой стояли обвиняемые сейчас Селими, Весели, Красничи и Тачи, отличалась наибольшими зверствами именно в отношении своих соотечественников — лояльных Сербии албанцев. Уверен, что это будет доказано в ходе судебного процесса. Значительная часть мировой общественности узнала правду о совершенных преступлениях. Вспомним отчет Дика Мартина о «Желтом доме» и торговле органами.

Думаю, существует юридическая возможность привлечь преступников к ответственности. При этом считаю, что единственным адекватным наказанием было бы то, которое Моссад применил к нацистским преступникам, виновным в Холокосте, или то, как русские поступали с террористами в Чечне — это выше всяких похвал. Не возлагаю больших надежд на албанский суд в Гааге (Специальные судебные палаты и специализированная прокуратура по Косово — прим. автора), ведь и Гаагский трибунал (Международный трибунал по бывшей Югославии — прим. автора) ничего не смог с ними сделать.

— В последние годы в соседней Черногории усилилась антисербская риторика режима Мило Джукановича. Скандальный закон «О свободе вероисповедания», принятый в декабре прошлого года, стал одним из ключевых факторов объединения оппозиции. Но даже поражение на парламентских выборах Джуканович вновь списал на «вмешательство Сербии во внутренние дела Черногории». Как, по-вашему, изменятся отношения двух стран после победы оппозиционной коалиции?

— Должен опровергнуть заявления Джукановича о том, что государство Сербия каким бы то ни было образом вмешивалась, и заодно обратить внимание российской общественности на то, что намного больше, чем Сербию, Джуканович обвинял во вмешательстве во внутренние процессы Россию, которая якобы стоит за объединенной оппозицией. Открою одну простую истину: любовь к православной вере объединила черногорскую оппозицию, которая двадцать лет была разобщена — это помогло Джукановичу оставаться у власти 30 лет. Хотя я лично хотел бы, чтобы давно вмешались и русские, и сербы, и спасли этот народ свержением Мило (Джукановича — прим. автора). Но Белград и Москва — не Брюссель и Вашингтон, они не вмешиваются во внутренние дела других государств. Поэтому пока Мило не покушался на святыни, у черногорского народа просто не было того недостающего элемента, чтобы сказать: «Довольно!». Думаю, что Джуканович больше никогда не сможет вернуть себе власть.

Убежден, что в конечном итоге отношения между Сербией и Черногорией, как и между Черногорией и Россией, станут братскими — такими, как их чувствует народ. Ведь в Белграде учится и лечится больше черногорцев, чем во всей Черногории. В Сербии нет ни одной семьи, у которой не было бы родственников в Черногории. Вcю свою историю она оставалась мощным бастионом свободы — вероятно, из-за сложного неприступного рельефа. Они наши спартанцы, наши витязи. Вступление Черногории в НАТО было противоестественным, но, к сожалению, во время диктатуры Джукановича это произошло. Чтобы удержать власть, он создал ложную идентичность, среди первых принял закон о легализации однополых браков, признал независимость Косово и Метохии. Черногория даже ввела санкции против Российской Федерации. Повторюсь — со временем все исправится. Многие из сербских лидеров в Черногории — мои близкие друзья. При режиме Мило мне был запрещен въезд в страну, как и многим другим гражданам Сербии. Надеюсь, сейчас все изменится.

О том, почему Сербия никогда не вступит в НАТО, каким будет решение косовского вопроса при администрации Байдена, а также о сближении Сербии с Россией и опасных культурных мероприятиях в Белграде, читайте во второй части интервью.

1 Организация запрещена на территории РФ.