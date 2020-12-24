Толпа разъяренных граждан избила двух патрульных полицейских на юге Москвы

Москва, 24 декабря. Правоохранители проводят проверку по факту нанесения телесных повреждений и порчи форменного обмундирования двум стражам порядка. Как стало известно ФАН, силовики пытались предотвратить конфликт между нетрезвыми жителями столицы.

22 декабря автопатруль в составе двух сотрудников полиции проезжал по улице Борисовские Пруды. Возле пятого корпуса дома №10 они обратили внимание на группу мужчин и женщин, которые ругались между собой.

Чтобы погасить потенциальный конфликт, стражи порядка подошли к группе, представились и попросили разойтись. Но вышло наоборот — накопившийся пар ругающиеся между собой граждане решили выпустить на силовиков. С нецензурной бранью несколько человек набросились на полицейских.

«Ребятам, конечно, досталось. Они хотели отвезти в отделение самого наглого нарушителя спокойствия, — рассказал ФАН источник в полиции. — Но толпа набросилась на них. Одному патрульному изорвали обмундирование и сорвали полицейский значок, несколько раз ударив его по голове. Другому сотруднику полиции пьяная женщина нанесла несколько ударов: в область виска и в нос».

Блюстителям закона все же удалось задержать нескольких хулиганов из числа нападавших. Сейчас по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.