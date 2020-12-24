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Толпа разъяренных граждан избила двух патрульных полицейских на юге Москвы

Толпа разъяренных граждан избила двух патрульных полицейских на юге Москвы

Москва, 24 декабря. Правоохранители проводят проверку по факту нанесения телесных повреждений и порчи форменного обмундирования двум стражам порядка. Как стало известно ФАН, силовики пытались предотвратить конфликт между нетрезвыми жителями столицы.

22 декабря автопатруль в составе двух сотрудников полиции проезжал по улице Борисовские Пруды. Возле пятого корпуса дома №10 они обратили внимание на группу мужчин и женщин, которые ругались между собой.

Чтобы погасить потенциальный конфликт, стражи порядка подошли к группе, представились и попросили разойтись. Но вышло наоборот — накопившийся пар ругающиеся между собой граждане решили выпустить на силовиков. С нецензурной бранью несколько человек набросились на полицейских.

«Ребятам, конечно, досталось. Они хотели отвезти в отделение самого наглого нарушителя спокойствия, — рассказал ФАН источник в полиции. — Но толпа набросилась на них. Одному патрульному изорвали обмундирование и сорвали полицейский значок, несколько раз ударив его по голове. Другому сотруднику полиции пьяная женщина нанесла несколько ударов: в область виска и в нос».

Толпа разъяренных граждан избила двух патрульных полицейских на юге Москвы

Блюстителям закона все же удалось задержать нескольких хулиганов из числа нападавших. Сейчас по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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