Аграновский объяснил опасность «британского» штамма коронавируса

Доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский оценил в комментарии ФАН предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева закрыть авиасообщение со всеми странами на фоне выявления «британского» штамма коронавируса. Специалист назвал закрытие авиасообщения избыточной мерой.

Депутат Сухарев направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением ограничить зарубежные авиаперевозки, сообщает RT.

«В целях недопущения распространения передачи нового вируса на территории России прошу вас рассмотреть возможность на время прекратить авиасообщение со всеми странами», — говорится в письме.

Парламентарий напомнил, что в Великобритании и ряде других стран был выявлен новый штамм коронавирусной инфекции. В связи с этим многие государства уже приняли решение ограничить полеты гражданской авиации в Соединенное Королевство.

Аграновский назвал неоправданным закрытие авиасообщения, заверив, что «британский» штамм уже успел переехать во все страны, у которых было авиасообщение с Великобританией, в том числе и в Россию.

«Поздно пить боржоми! Это только создаст неудобство людям, которые и так сейчас стеснены всякими ограничениями. При всем моем уважении к Госдуме и депутатам — это избыточная мера. И, кстати, сумасшествие происходит и в самой Великобритании, и в других странах. Давайте не будем им уподобляться», — призвал эксперт.

Аграновский объяснил, почему «британский» штамм опаснее предыдущего.

«Этот вирус более адаптирован, его белок лучше подходит к рецептору в клетках человека, поэтому он более заразный. Надо уметь лечить, надеяться на вакцину и соблюдать меры профилактики. Этого достаточно», — подчеркнул биолог.

Вирусолог уверен, что в настоящий момент делается все возможное для того, чтобы снизить опасность коронавируса. Ничего нового не изобретешь, заключил специалист.

О выявлении нового штамма коронавируса заявили в Великобритании 14 декабря. По словам премьер-министра страны Бориса Джонсона, новый штамм может быть на 70% заразнее. После этого ряд стран закрыли авиасообщение с Британией.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в РФ примут меры в связи с ситуацией в Великобритании. Она подчеркнула, что необходимо иметь полное понимание ситуации для принятия мер.