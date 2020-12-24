Геннадий Онищенко поздравил коллег с Новым 2021 годом

По традиции первый заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке, академик РАН Геннадий Онищенко поздравляет своих коллег-медиков с наступающим Новым годом.

Поздравление Геннадия Онищенко

Дорогие коллеги и друзья! Год уходящий стал годом введения в действие указа президента РФ Владимира Путина от 21 июля 2020 года №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

В указе приведены основные направления социально-экономического и научно-технологического развития нашей страны на ближайшее десятилетие. Первое место среди стратегических приоритетов отводится «сохранению населения, здоровью и благополучию людей», как главной национальной цели устойчивого развития на ближайшую и отдаленную перспективу, реализация национального проекта в области здравоохранения в интересах достижения основной цели — повышения ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет.

Успешное достижение нашей цели неразрывно связано с профессиональной деятельностью Государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации. На этом пути Служба проявила себя во всех лучших качествах, основанных на огромном опыте профилактики инфекционных болезней, тем самым укрепив свой авторитет и заслужив уважение людей.

Уходит в историю Год памяти и славы — год 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Это знаменательный праздник для всех россиян. Благодаря Великой Победе мы и наши потомки можем свободно жить и трудиться на благо России. Славный юбилей напоминает о достижениях наших предшественников и учителей, сумевших в военные годы локализовать и ликвидировать вспышки опасных инфекционных болезней, не допустить их распространения среди воинских контингентов и населения страны.

Наступающий 2021 год — год реализации ответственной задачи реформирования Государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации, поставленной президентом России.

«Самый простой вывод напрашивается сам по себе: конечно, нам нужно двигаться в направлении совершенствования санитарно-эпидемиологической службы, надо ее реформировать как следует, надо еще раз посмотреть, сколько нам нужно специализированных коек, где, в каких регионах, сколько нам нужно специалистов. Вот такая программа, она фактически разработана, будем ее реализовывать», — сказал Владимир Путин.

Приоритетными направлениями деятельности Службы в новом году являются: участие в выполнении мероприятий в соответствии с планом Правительства РФ по реализации «Основ государственной политики в области обеспечения химической и биологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года и дальнейшую перспективу».

С целью коренного реформирования контрольно-надзорной деятельности необходимо обеспечить эффективный надзор за санитарно-эпидемиологическим благополучием путем использования современных методов, включая цифровые технологии. Решение прикладных задач требует модернизации лабораторного звена Службы, разработки и внедрения новых методов диагностики патогенов. Следует продолжить интеграцию санитарно-эпидемиологического надзора и защиты прав потребителей, в соответствии с которой необходимо укреплять научный и кадровый потенциал.

Уверен, стремление всех и каждого к достижению главной национальной цели по сохранению и укреплению здоровья населения, стремление, умноженное на профессионализм и компетентность, помогут выполнить стоящие перед нами сложные задачи.

Приветствую и поздравляю вас с наступающим праздником, желаю больших достижений и новых успехов в избранном служении на благо Отечества!

Этот семейный праздник мы традиционно встречаем в ожидании лучшего, с чаянием радостных и зримых перемен. Желаю благополучия вашим семьям, родным и близким, чтобы исполнились их желания и надежды. Дарите добро тем, кто рядом с вами в семье или трудовом коллективе, и оно вернется сторицей.

Помните о родителях и своих близких, ведь вы их наследники, ученики и последователи.

В канун Нового 2021 года найдите силы и возможности, чтобы простить ошибки и обиды, нанесенные вам ненароком родными и близкими, согрейте их вниманием и заботой.

Мы переживаем непростой период в истории государства Российского и совместными усилиями справимся не только с эпидемией инфекционных болезней, но и с угрозами международного терроризма, с техногенными и природными катастрофами.

Благодарю вас за самоотверженный труд на благо нашей Родины!

Пусть хранит вас Всевышний в мире, согласии и в добром здравии.

Пусть процветает родное Отечество под мирным небом Нового 2021 года. С праздником, дорогие коллеги и друзья!