Отец Виктора Цоя рассказал о художественном таланте сына

Роберт Цой, отец знаменитого рок-музыканта Виктора Цоя, в беседе с ФАН рассказал о художественном таланте сына. Рисунки культового рокера были показаны в клипе на песню «Это не любовь», который музыканты группы «Кино» разместили на YouTube 22 декабря.

82-летний Роберт Цой поделился воспоминаниями о художественных способностях легендарного музыканта.

«С детства Виктор неплохо рисовал и вообще живописью занимался, — отметил отец рок-звезды. — Мать однажды даже сказала, что он или будет вокалом заниматься, или станет художником».

Отец исполнителя сообщил, что Виктору нравилось создавать пейзажи и портреты.

«У него были детские работы, очень много панорамных рисунков, пейзажей, — отметил Роберт Цой. — Есть несколько портретов».

Несмотря на явные художественные способности, интерес к музыке полностью увлек Виктора Цоя.

«До серьезного художественного творчества он не дошел, потому что его перетянуло вокальное творчество, — сказал отец музыканта. — Он неплохо рисовал. Были люди, которые его талант в этом отношении оценили».

В новом клипе «Это не любовь» музыканты «Кино» — гитаристы Юрий Каспарян и Дмитрий Кежватов, бас-гитарист Александр Титов, барабанщик Олег Шунцов — сыграли вживую. Они сохранили оригинальный вокал Виктора Цоя, отреставрировав запись 1985 года.

«В основе этого видео — будущее шоу группы, с экраном и видеорядом, но в меньшем масштабе», — отметили в пресс-службе группы «Кино».

Согласно данным на сайте группы, 7 февраля музыканты планируют выступить в Минске, 13 и 14 февраля — в Санкт-Петербурге, 13 марта — в Киеве, 17 апреля — в Нижнем Новгороде, 14 и 15 мая — в Москве, 19 июня — в Риге.

Ранее Роберт Цой сообщил, что не хочет смотреть новый фильм режиссера Алексея Учителя про своего сына.