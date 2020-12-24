Глава Крыма Сергей Аксенов проведет итоговую пресс-конференцию

Симферополь, 24 декабря. В четверг в 11:00 состоится итоговая пресс-конференция главы Республики Крым Сергея Аксенова.

Из-за противовирусных мер безопасности в этом году она пройдет в необычном формате — Аксенов будет отвечать на вопросы журналистов по видеосвязи. Съемочные группы хоть и расположены в одном помещении с главой, но находятся на социальной дистанции.

Также все приглашенные журналисты проверены на наличие коронавируса, а их одежда на входе обработана.

Напомним, что в этом году большинство пресс-конференций проводятся в онлайн-формате. Так, например, пресс-конференция президента России Владимира Путина также проходила в удаленном режиме.