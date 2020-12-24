Онищенко пошутил по поводу идеи ЛДПР закрыть авиасообщение из-за COVID-19

Перефразированной строкой из басни Крылова отреагировал депутат Госдумы, один из ведущих российских эпидемиологов Геннадий Онищенко на предложение своего коллеги — депутата от ЛДПР Ивана Сухарева — о тотальном закрытии авиасообщения с другими странами. Сухарев предложил Правительству РФ временно закрыть авиасообщение со всеми странами из-за обнаружения в Великобритании нового, более заразного, штамма коронавируса.

По мнению Онищенко, такие вопросы должны быть в компетенции Минздрава и специалистов-медиков, которые есть в том числе среди парламентариев.

«Все должно делаться на разумной основе, у нас есть интересы бизнеса, семейные контакты, поэтому полностью закрывать все авиасообщение не стоит, — отметил Онищенко в комментарии ФАН. — Мы уже в марте закрывали всю страну без учета реальной обстановки. Что касается ситуации с новым штаммом COVID-19, то тут надо наблюдать и принимать решение в зависимости от реальной обстановки. Пока, исходя из тех данных, которые у меня есть на сегодня, в том числе по Великобритании, необходимости в полном закрытии авиасообщения со всем миром я не вижу, хотя руку держать на пульсе, конечно, надо».

Онищенко согласен с необходимостью ограничить зарубежные поездки с туристическими целями, но при этом он против того, чтобы бить по бизнесу, по дипломатическим контактам и так далее.

«Да, если обстановка будет осложняться, возможно, дополнительные меры придется вводить, но пока в этом необходимости нет. А авторам предложения «все закрыть» хочу напомнить [перефразируя слова басни Ивана Крылова «Щука и кот»], что сапоги должен тачать сапожник, а пироги печь пирожник. Вот когда мы все хотя бы приблизительно будем действовать в логике этой народной мудрости, у нас все будет получаться», — с иронией отметил Геннадий Онищенко.

Ранее стало известно о выявлении в Великобритании нового штамма коронавируса SARS-CoV-2, который вызвал пандемию COVID-19. Новый штамм коронавируса оказался гораздо более заразным, но не более опасным, чем другие подтипы этого возбудителя. Некоторые страны временно прервали авиасообщение с Британией, Россия также приняла такое решение. Всего количество выявленных случаев COVID-19 в мире скоро достигнет 79 миллионов человек, число умерших в результате пандемии приближается к двум миллионам.