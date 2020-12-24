Полтора миллиона человек в России получат право на досрочную пенсию

Москва, 24 декабря. В Государственной думе подготовлен законопроект, по которому право на досрочное назначение пенсии получат трудоспособные граждане России, осуществляющие уход за инвалидами первой группы. Согласно инициативе, женщины смогут получать выплаты в 50 лет, мужчины — в 55. Важное условие — общий трудовой стаж у них должен быть 15 и 20 лет соответственно. По статистическим данным Пенсионного фонда, нововведение коснется 1,4 млн занятых уходом за инвалидами.

Как указывают авторы проекта, нововведение позволит восстановить справедливый подход к оценке труда граждан, осуществляющих уход за лежачими инвалидами первой группы на дому, что неимоверно трудно во всех отношениях: и в финансовых, и в медицинских, и в социально-бытовых.

Более того, эти граждане не имеют никаких источников существования, кроме компенсационных выплат, а это около 1200 рублей в месяц. При этом для получения средств необходимо подтвердить отсутствие иного заработка. Очевидно, что размер этой выплаты не может считаться полноценным доходом, поскольку он значительно меньше прожиточного минимума. Кстати, размер этой выплаты, установленный в 2008 году, не менялся уже более 10 лет.

Если человек, который требует ухода, находится в стационарном учреждении (доме-интернате для престарелых и инвалидов), то государство тратит на него в месяц от 70 до 100 тыс. рублей. Депутаты считают, что новый закон поможет сэкономить бюджетные средства и улучшить качество жизни инвалидов и престарелых, а также оказать государственную поддержку людям, осуществлявшим уход за теми, кому он так необходим.

Напомним, в этом году Госдума значительно увеличила объем социальной поддержки наиболее экономически уязвимых групп населения.