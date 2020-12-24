Украинский институт политики: Зеленский и МВФ добили Украину

Ведущий киевский политолог, директор Украинского института политики Руслан Бортник на брифинге в Киеве назвал четыре главных политических тренда, отмеченных в стране в 2020 году. Корреспондент ФАН передает из Киева.

Подводя итоги уходящего 2020 года, киевские аналитики резюмировали — к декабрю страна пришла к той отметке, когда точка невозврата уже пройдена. На брифинге в одном из пресс-центров Киева, посвященном промежуточным результатам развития страны, эксперты отметили, что, по сути, его в этом году не было.

По их мнению, 2020 год показал, что Украина уже слишком глубоко поражена внешним управлением. И что ее руководство по указке Запада слишком серьезно уничтожило собственную экономику, чтобы ее можно было быстро восстановить, а также вернуть ту политическую и экономическую независимость, которая давала украинцам возможность самим формировать будущее для себя и своей страны.

Во многом к этой безвыходности привели действия нынешней власти в лице президента Зеленского и его партии «Слуга народа», отметили эксперты. Ведь это был год, когда Украина могла реально использовать преимущества глобального кризиса, не будучи включенной в большие мировые «схемы». Страна могла воспользоваться всеми преимуществами, которые открывает кризис, но вместо этого лишь собрала все негативы, которые он принес.

Все плохое, что можно было взять от кризиса, украинцы собрали, и ни одной возможности, которую он открывал, не использовали. Общий вывод, который сделали аналитики: бездарное и некомпетентное управление Украиной ударило по ней больнее, чем пандемия коронавируса.

«Нынешний год стал первым полноценным годом работы новой политической силы — партии «Слуга народа». Он ознаменовал собой определенный поворот власти в сторону национальных политических и экономических элит. Это началось с отставки правительства Алексея Гончарука и генпрокурора Украины Руслана Рябошапки (они состоялись в марте. — Прим. ФАН). То есть правительство, полностью ориентированное на Запад, было заменено кабмином, дружественным к внутренним финансово-политическим группам», — сообщил киевский политолог, глава Украинского института политики Руслан Бортник.

Кадровые перестановки во власти, случившиеся осенью, только продолжили этот тренд, отметил он.

«Кроме того, в ходе местных выборов партия Зеленского образовала в парламентах регионов союзы именно с местными политическими силами. А партии вроде «Голоса», откровенно ориентированные на Запад, не получили поддержки от избирателей. Завершился процесс политического слияния голосованием за бюджет в Верховной раде, когда «слуг народа» поддержали партии «За будущее» и «Батькивщина», — напомнил аналитик. — Пожалуй, вот этот политический разворот — главный тренд года, который будет оказывать влияние на украинскую политику как минимум до конца нынешнего политического цикла. Напомню, когда Владимир Зеленский шел на президентские выборы, он клятвенно обещал «полностью перезагрузить, очистить политическую систему страны от старых элит». Но вместо того чтобы бороться с коррумпированными элитами, «зеленая» команда вступила с ними в крепкий союз — как на региональном, так и на федеральном уровне».

Второй важный тренд в украинской политике — это сохранение и усиление внешнего контроля над страной, отметил Бортник

«Нашими властями в этом году были подписаны меморандум с Международным валютным фондом, а также соглашение с ЕС, пункты которых обуславливают даже макроэкономические параметры бюджета Украины. Если посмотрите на структуру национального долга Украины, то доля МВФ занимает там максимум 15%. То есть влияние фонда на украинскую политику даже близко несопоставимо с его ролью в кредитовании экономики, — подчеркнул директор УИП. — Меморандум с МВФ определяет влияние западных партнеров на украинскую судебную систему, на ключевые украинские компании, антикоррупционную и финансово-банковскую системы, медицинские и образовательные стандарты. Все то же самое прописано и в новом соглашении Украины с европейскими партнерами. То есть тот трек, который был начат при режиме Порошенко — на усиление влияния Запада на ключевые сферы жизни Украины, их контроля над экономикой и политикой — полностью сохранился и при Зеленском».

По его мнению, эти шаги также означают отказ «команды Зе» от части своих предвыборных обещаний, данных избирателям, — «проводить суверенную, самостоятельную и независимую политику».

«Третий тренд, имевший место в 2020 году, — это потеря легитимности власти. Рейтинги президента Зеленского и «Слуги народа» за год упали ровно в два раза. В декабре 2020 года разрыв между «слугами народа» и другими партиями составлял 3–5 раз, сейчас же вся разница — единичные проценты. А согласно независимым соцопросам, «Слуга народа» сегодня — даже не вторая по популярности партия, а третья-четвертая, — отметил Бортник. — Президент Зеленский начинал этот год в статусе признанного общенационального лидера, ближайшие конкуренты находились в двух-трехкратном отрыве от него. Закончил же год Зеленский в статусе просто популярного политика — его отрыв от Порошенко или Юрия Бойко составил 4–5%. В целом, за этот год на Украине произошел настоящий электоральный перелом, когда антирейтинги власти стремительно превысили ее рейтинги».

На Банковой чему-то радуются и убеждают Зеленского, что он по-прежнему велик, иронизирует политолог. Но на деле электоральный перелом означает: если бы президентские выборы состоялись в ближайшие недели, а среди кандидатов появился бы новый, внесистемный политик с высокой узнаваемостью и незапятнанной репутацией, то он «сделал» бы действующего президента уже в первом туре.

«Наконец, четвертый тренд нынешней украинской политики — это продолжающаяся десоциализация государства и стремительно растущая бедность населения. Наш институт политики анализирует бюджет Украины с 2000 года. Так вот, если в 2012 году каждая вторая гривна из бюджета страны шла на обеспечение социальных гарантий государства — пенсии, зарплаты, льготы, то сейчас на эти цели идет только каждая четвертая гривна, — заявил Руслан Бортник. — Более 30% расходов госбюджета Украины — траты на содержание госаппарата, которые в 2020 году выросли на 30–40%, особенно за счет роста численности различных силовых структур. Уже можно сказать, что мы живем в государстве силовиков и бюрократов. Еще более трети средств из казны уходит на обслуживание государственного долга перед нашими западными «партнерами». В целом, траты на содержание госаппарата и выплаты по внешнему долгу составляют 62% бюджета Украины, и это — просто чудовищная цифра».

Долговая зависимость государства за прошедший год выросла до абсолютно критического уровня, отмечает он. Так, в течение 2021 года Украина должна выплатить кредиторам более 600 млрд гривен различных долгов.

«Нарастающие бедность и десоциализация — это продолжение трендов предыдущих лет, и в будущем году ситуация будет только ухудшаться. Например, на госсубсидии по услугам ЖКХ сейчас выделяются такие же суммы, что и год назад — без учета того, что коммунальные тарифы выросли. То есть, самым бедным все равно придется платить за коммуналку больше, — перечисляет эксперт. — Бюджет Пенсионного фонда Украины также сокращен, а перед МВФ власти взяли обязательство «ограничить приход новых членов в пенсионную систему страны». Антисоциальная политика государства будет провоцировать рост протестных настроений в обществе. Как показывают соцопросы, более 20% украинцев уже сегодня готовы выйти с протестами на улицы. К тому же на Украине сейчас много заробитчан и студентов, которые никогда бы не остались в своей стране, если бы не пандемия коронавируса и закрытые из-за нее внешние границы».

Однако для организованного протеста нужны новые политические лидеры, а также ясные политические цели, заметил Бортник. Пока что и то и другое на Украине отсутствует.