Массовая авария с 12 жертвами произошла на трассе в Нигерии

Абуджа, 24 декабря. Грузовик слетел с дороги на шоссе Кадун-Абуджа на севере Нигерии и перевернулся. Страшная автокатастрофа унесла жизни 12 нигерийцев.

Грузовой автомобиль, по предварительным данным, превысил скорость и съехал с дороги. Травмы получили 25 человек. В настоящее время медики оказывают помощь пострадавшим, сообщил комиссар по внутренней безопасности и внутренним делам штата Кадуна Самуэль Аруван. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Дорожные аварии в Нигерии являются очень частым явлением. Причина в неудовлетворительном состоянии дорог и неаккуратной манере вождения местных жителей.

Недавно в Нигерии произошел другой страшный случай. Бандиты ворвались в школу-интернат в нигерийском штате Кацина и увели оттуда несколько десятков учеников. Преступники подъехали к учебному заведению, когда дети уже спали.