Депутат Сухарев предложил временно закрыть авиасообщение со всеми странами

Москва, 24 декабря. Депутат Государственной думы Иван Сухарев предложил временно закрыть авиасообщение с другими странами на фоне выявления «британского» штамма коронавируса.

Он напомнил, что в Великобритании и ряде других странах был выявлен новый штамм коронавирусной инфекции. В связи с этим многие государства уже приняли решение ограничить полеты гражданской авиации в Соединенное Королевство, пишет RT.

«В целях недопущения распространения передачи нового вируса на территории России прошу вас рассмотреть возможность на время прекратить авиасообщение со всеми странами для поддержания существующей положительной динамики борьбы с коронавирусной инфекцией», — говорится в письме парламентария, направленного на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в РФ примут меры в связи с ситуацией в Великобритании. Она считает, что необходимо иметь полное понимание ситуации для принятия мер.