Заболевший COVID-19 мэр Нефтекамска ушел на больничный

Уфа, 24 декабря. Мэр Нефтекамска Ратмир Мавлиев заразился коронавирусной инфекцией нового типа. Сейчас политик находится на больничном.

Мэр рассказал о своем самочувствии на странице в социальной сети «ВКонтакте». По его словам, на данный момент он чувствует себя хорошо.

«Друзья, СOVID-19 добрался и до меня. Чувствую себя хорошо. Сейчас нахожусь на больничном, но бдю!» — написал чиновник.

Мавлиев призвал соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, беречь себя и близких. Времени на больничном чиновник не теряет, сейчас он изучает ресурсы и дополнительные возможности для развития Нефтекамска.

Ранее Федеральное агентство новостей назвало пять мероприятий, которые не состоялись из-за пандемии коронавируса в 2020 году. Самый главный — это Парад Победы.