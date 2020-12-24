Ученые РАН назвали источник второй волны коронавируса в России

Москва, 24 декабря. Причины второй волны пандемии коронавируса в России находятся внутри страны, заявил профессор Российской академии наук (РАН) Георгий Базыкин.

Ученый выразил уверенность, что распространению пандемии способствуют только местные факторы. Он заявил, что вирус перекочевал в Россию еще в марте из-за границы и теперь активно распространяется между гражданами.

По его словам, жители РФ сами питают вторую волну пандемии. Базыкин считает, что если бы все активно соблюдали меры предосторожности и использовали средства индивидуальной защиты, "коронавирусная история" в России закончилась бы еще весной.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что тесты на COVID-19 способны распознать новый штамм вируса. Об этом заявил старший эксперт ВОЗ Франк Конингс.