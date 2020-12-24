Томские ученые близки к серийному выпуску прибора для лечения обморожения

Томск, 24 декабря. Прибор для лечения обморожения, созданный томскими учеными, установлен в третьей городской больнице, об этом сообщает пресс-служба Томского государственного университета.

Аппарат для лечения обморожения конечностей был разработан командой ученых под руководством профессора Григория Дунаевского на кафедре радиоэлектроники РФФ ТГУ. Лучшие ученые Томска уже более 10 лет ведут работы по модернизации инновационного устройства. Лечение обмороженных конечностей осуществляется за счет создания в камере медицинского прибора слабого СВЧ-излучения. Ученые сделали излучение более равномерным, чтобы переохлажденная конечность одинаково прогревалась по всей поверхности. Также они предложили одновременно с СВЧ-прогревом принудительно охлаждать верхний слой кожи, чтобы сначала раскрывались глубинные сосуды, а уже затем поверхностные. Эта экспериментальная методика помогает избежать ампутации конечности даже при глубоком повреждении тканей, вплоть до IV степени обморожения.

На данный момент ученые ведут переговоры о подписании партнерского соглашения с городской больницей по поводу применения экспериментального метода лечения на добровольцах. Это позволит увеличить в количественном плане базу исследований. Только с учетом этого опыта окончательный вариант прибора и методика лечения будут направлены на клинические испытания, сертификацию и производство.

В начале 2020 года профессор ТГУ Григорий Дунаевский и профессор СибГМУ Евгений Гаврилин представили инновационный прибор в рамках сюжета про обмораживание в передаче «Жить здорово» на Первом канале. Гаврилин рассказал, что прибор уже помог спасти пять человек от ампутации конечностей. Первичная процедура спасения поврежденных тканей занимает порядка 30 минут и проводится в течение двух дней. После чего лечение от обморожения проходит по классическому плану. Елена Малышева оценила по достоинству прибор и пожелала ученым достичь новых научных открытий.

Ранее ФАН сообщал, что В НИИ кардиологии Томского научного медицинского центра провели первую в России операцию по малоинвазивной установке импланта митрального клапана сердца.