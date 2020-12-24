Российские производители получат 20 млрд рублей на создание процессоров

Москва, 24 декабря. Минпромторг в середине декабря подвел итоги тендеров. По его результатам три компании — МЦСТ, «Модуль» и «Элвис» — получили средства на реализацию своих проектов.

Деньги выделяются в рамках госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» на 2020-2025 годы. На ОКР «Разработка системы на кристалле для встраиваемых вычислительных комплексов на базе процессорных ядер с архитектурой NeuroMatrix нового поколения» выделяли 7,63 млрд рублей, еще 7,49 млрд рублей зарезервировано на создание микропроцессора «Эльбрус-32С». Около 6 млрд рублей потребуется на «Разработку доверенного многоядерного процессора для программных маршрутизаторов защищенных сетей». Контракты рассчитаны до 31 января 2025 года.

Ранее стало известно, что Минпромторг РФ повысил производство редких и редкоземельных металлов (РМ и РЗМ). В России их производство к 2030 году должно превысить 70 тысяч тонн.