Роскосмос развеял миф о разглядывающих машинные номера спутниках

Москва, 24 декабря. Космические аппараты, даже самые современные, не обладают такими возможностями, которые позволили бы им разглядеть номера машин, как это показано в голливудских фильмах.

Генеральный директор компании «Терра Тех» — коммерческого оператора Роскосмоса по предоставлению услуг и сервисов в области космической съемки Милана Элердова указала, что лучшее разрешение на сегодняшний день будет у космических аппаратов проекта Legion компании Maxar, которые планируют запустить только в следующем году.

«Это 29 сантиметров на пиксель. Номеров машин при таком разрешении не разглядеть, но можно будет увидеть отдельные деревья, определить тип машины, разглядеть в виде отдельных точек скопления людей на пляжах и площадях», — пояснила специалист в беседе с РИА Новости.

Она добавила, что фото сверхвысокого разрешения являются самыми дорогими и, соответственно, самыми прибыльными для операторов спутников. Благодаря голливудским фильмам распространен миф, что космические аппараты могут вести съемку в любых условиях и рассмотреть из космоса любые детали, в том числе модель автомобиля и его номер.

Ранее стало известно, что Роскосмос планирует запустить ракету «Союз» с космодрома Восточный в феврале 2021 года. Об этом рассказал глава корпорации.