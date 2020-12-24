Впавшего в кому после падения с дивана младенца спасли красноярске врачи

Красноярск, 24 декабря. История пятимесячного младенца из Канска, впавшего в кому вследствие неудачного падения, едва не закончилась трагедией. Жизнь юного пациента спасли красноярские врачи.

Малыш получил травму в результате падения с дивана. По словам матери, реакция ребенка показалась ей странной: сын немного поплакал и уснул. После безуспешных попыток разбудить его, родители обратились в больницу. Врачи диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, кому, сотрясение головного мозга и нарушение сознания. Вскоре выяснилось, что в результате инцидента у него образовалась обширная эпидуральная гематома теменной области.

«Эпидуральная гематома возникает при тяжелой травме головы - рвется сосуд, и кровь выливается между черепом и твердой оболочкой головного мозга... Ребенку требовалась неотложная операция», — рассказала лечащий врач юного пациента Николай Жуков.

После проведения двух операций на головном мозге мальчика удалось спасти. Свой шестой месяц он отпраздновал в Канске в районной больнице. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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