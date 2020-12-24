Российские компании оценили бизнес-климат в стране

Москва, 24 декабря. Больше половины руководителей крупных компаний заявили о восстановлении бизнес-климата в России от последствий пандемии коронавируса, говорится в исследовании.

Международная консалтинговая компания PwC и аналитический центр НАФИ «Российский бизнес в коронавирусные времена» провели 1001 интервью с руководителями различных компаний в России в два этапа. Первая часть исследования проходила с начала сентября по начало октября. Вторая — с конца ноября по начало декабря. Выборка структурирована по размеру бизнеса.

Согласно исследованию, представители крупного и среднего бизнеса оценивают инвестиционный климат более позитивно, нежели руководители малого бизнеса. Каждый второй считает, что бизнес-климат в РФ ухудшился, но уже восстановился (55%).

«Среди руководителей малого бизнеса только 7% считают, что ситуация вернулась к докризисным показателям, в то время как большинство (74%) представителей данного сегмента отмечают, что инвестиционный климат стал еще хуже, чем был до пандемии COVID-19», — приводит РИА Новости фрагмент исследования.

Ранее президент России Владимир Путин отметил эффективность принятых правительством мер для поддержки бизнеса в условиях пандемии. По его словам, власти исходили из базового критерия — поддерживать те фирмы и предприятия, которые готовы нести ответственность за трудовые коллективы.