Иммунолог Жемчугов рассказал об опасности новых штаммов коронавируса

Москва, 24 декабря. Главная опасность мутации коронавируса заключается в том, что в результате изменений COVID-19 может не ослабнуть. Такое заявление сделали российские ученые.

Новые мутации, по словам доктора медицинских наук, иммунолога, специалиста по особо опасным инфекциям Владислава Жемчугова, влияют не на ослабевание вируса, а на его приспосабливаемость к внешним условиям. Например, к увеличивающемуся числу людей с приобретенным иммунитетом: переболевших или вакцинированных. Однако вирус уйдет в природу только в том случае, когда количество таких людей составит 70%.

Аналогичное мнение высказала профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова Ирина Шестакова. По ее словам, если вирус ослабнет, то он все равно никуда не денется. Коронавирус исчезнет только в том случае, когда ему не за что будет зацепиться.

Ранее Великобритания заявила об обнаружении еще двух штаммов коронавируса, предположительно привезенного из ЮАР. Минздрав страны ввел строгие ограничительные меры. Многие страны Европы закрыли въезд в государство.