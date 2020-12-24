Аксенов утер нос ликующей от «водной блокады Крыма» Украине

Симферополь, 24 декабря. Глава Крыма Сергей Аксенов оценил ситуацию с дефицитом воды на полуострове и дал Киеву ценный совет. Он призвал украинские власти «заняться наконец улучшением дел в своей стране».

Аксенов заявил, что официальный Киев напрасно «радуется» проблемам с водой в Крыму. По его словам, крымчане справятся с этой блокадой так же, как и с транспортной, продовольственной, энергетической и дипломатической.

Политик заявил, что ученые нашли на полуострове достаточное количество подземных запасов пресной воды, также идут работы по преодолению проблемы водоснабжения. Глава Крыма считает, что за шесть с половиной лет после воссоединения полуострова с Россией было сделано больше, чем за почти 30 лет независимости во всей Украине.

«Когда киевские политики говорят об «аннексии Крыма», мне больше всего жалко простых украинцев. За бессмысленной демагогией киевские политики забыли о своих гражданах. Давайте скажем честно — Украины в ее постсоветских границах больше не существует», — сказал Аксенов в интервью «Парламентской газете».

Он считает, что Украина находится в состоянии распада, промышленность там уничтожена, также присутствует демографическая катастрофа.

Раньше Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде, однако после воссоединение Крыма с РФ закрыла Северо-Крымский канал, через который поступала вода. Сейчас российские власти работают над решением проблем с водой.